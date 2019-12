Mapuche Rye atropelló por los palos y ganó el Hándicap Zanoni

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Mapuche Rye, con la monta del jockey Facundo Coria, ganó hoy por medio cuerpo sobre Play Poker el Hándicap Zanoni, una prueba de 1.200 metros que fue corrida en el décimo turno de la reunión en el Hipódromo de San Isidro.



El ganador, un hijo de Catcher In The Rye, pagó un dividendo de 4,75 por boleto y empleó un tiempo de 1m 12s 07/100 para las 12 cuadras de arena seca.



A la punta partió Stoplooklisten, seguido de muy cerca por Full Star y por Play Poker. Un poco más atrás vinieron Man To M an y Mapuche Rye.



Antes de entrar a la recta final Full Start se adueñó de la punta, mientras que atrás suyo se colocó Play Poker y también Quena Rec. Por los palos vino Mapuche Rye.



En los 300 metros finales la carrera era dispútada entre Play Poker, Full Start y Quena Rec . Mapuche Rye se animó y comenzó a atropellar por el lado de los palos en una maniobra muy bien pensada por su jinete Facundo Coria .



Ya sobre los últimos 200 metros Mapuche Rye llegó al primer puesto en un final emotivo y bien cerrado. Play Poker se sostuvo y terminó en el segundo puesto. Man To Man vino de atrás y se quedó con el tercer lugar.



Mapuche Rye cruzó el disco con me dio cuerpo de ventaja sobre Play Poker, que a su vez venció por un cuerpo a Man To Man. Los parciales fueron de 24s 43/100 para los 400 metros y de 48s 43/100 para los 800 metros.



Mapuche Rye alcanzó su quinto triunfo sobre 15 carreras. Hoy ganó porque su jockey, en brillante maniobra, guapeó por el lado de los palos y logró un triunfo espectacular.