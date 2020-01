Mara Gómez se sumó a Villa San Carlos y será la primera jugadora trans en jugar en AFA

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Mara Gómez, de 22 años, se convirtió en la primera jugadora trans que participará del Torneo Femenino de Primera División de la AFA al ser incorporada por Villa San Carlos, club que pelea por la permanencia en la máxima categoría en esta temporada.



La entidad celeste de Berisso sumó a la delantera que viene de destacarse en el club Malvinas de la Liga Amateur Platense, donde se consagró bicampeona y fue la máxima artillera en los últimos dos torneos.



Gómez también fue parte de la selección de la Liga y jugó tiempo atrás en Defensores de Cambaceres y en el 2017 en el conjunto de la UOCRA, que participa de la Liga de Chascomús.



La Villa es parte del principal torneo de la AFA y uno de los tres clubes de la región que juega en la máxima categoría junto a Estudiantes y Gimnasia.



Hasta el momento la campaña del conjunto "villero" no es buena y sólo empató un partido, no pudo ganar y conoció 9 veces la derrota.



En su primer día de pretemporada habló con la prensa y remarcó que "en todos los clubes que jugué me trataron muy bien, todas somos parte del mismo trabajo y nunca me sentí excluida de ningún plantel".



De la primera parte del campeonato restan jugarse 6 fechas y luego todo quedará dividido en zona campeonato y zona permanencia, donde la Villa buscará evitar uno de los tres descensos.