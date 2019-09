Maradona: “No les quepa duda de que el domingo nos vamos a jugar la vida”

Este domingo por la siesta Diego Maradona dirigió su primera práctica como DT de Gimnasia. Lo hizo en un entrenamiento abierto en el Estadio Juan Carmelo Zerillo al que asistieron miles de personas.

Fue el jueves cuando “El Diez” fue anunciado como nuevo entrenador de Gimnasia por lo que hubo una revolución en el fútbol y el club sumó casi 2.000 socios nuevos.

Pasadas las 13.50, Maradona apareció en el campo de juego donde tomó el micrófono y pronunció sus primeras palabras como DT del club.

"Estoy un poco jodido de la rodilla, pero no me importó venir porque la gente me llamaba por teléfono y me decía: ¿es verdad lo de Gimnasia?", dijo Maradona.

También hizo referencia a las críticas: "Yo no soy ningún vago, a mí me gusta trabajar. A mí me gusta ganarme la plata corriendo, como lo hice toda mi vida".

"Este grupo va a ser un ejemplo. No les quepa duda de que el domingo nos vamos a jugar la vida. Acá no se juega con ametralladoras ni con revólveres, acá se tira el centro atrás y la empuja el compañero que viene para que festejemos todos", manifestó Maradona.

