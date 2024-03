Marc Márquez rompió el silencio tras la polémica con Bagnaia en MotoGP

Marc Márquez no pasó desapercibido tras la última carrera en MotoGP y el polémico incidente que tuvo con Pecco Bagnaia. En diálogo con Marca, el piloto español hizo foco en la situación que debió afrontar tras lo ocurrido con su rival, quien lo tocó en la pista a falta de tres vueltas para el cierre de la misma. Como consecuencia de esto, los dos terminaron en el asfalto y sin poder continuar.

Al comienzo de sus dichos, Marc reconoció: "MotoGP tiene esto, que cuando sales desde atrás y tienes el grupo delante, o tienes mucha más velocidad o cuesta bastante adelantar. Hoy no lo he tenido claro desde el principio, me ha costado encontrar ese 'feeling' (sensaciones) con la goma delantera. Entonces, he decidido calmarme, esperar mi momento, que pasaran esas vueltas, a ver si bajaban los neumáticos".

"He visto que en el final de carrera me estaba encontrando mejor, de hecho, he hecho mi vuelta rápida personal y me estaba encontrando más cómodo con la moto y los tiempos, en consecuencia, salían mejor. Lástima que hemos acabado con esos cero puntos, porque el objetivo principal, que era ese 'top 5', lo estábamos consiguiendo, pero me quedo con lo positivo del fin de semana, que es que la velocidad estaba ahí", expresó luego Márquez.

Marc Márquez habló de todo

Para sumar, el campeón mundial de MotoGP aportó: "Ha sido un error que no me esperaba de Pecco, porque estaba sufriendo, lo he pillado, cuando lo ha pasado Acosta, estaba sufriendo mucho con los neumáticos y quedaban tres vueltas aún. Estábamos luchando por un quinto o sexto puesto. Esto son dos puntos para arriba o para abajo. Cuando sufres tanto con los neumáticos, sabes que si no es en esta curva, en la siguiente te van a adelantar. Al final, son cosas que pasan en las carreras".

"No han marcado nada la carrera porque las tres han sido chorradas, pero han sido caídas. Son chorradas que en seguida entiendes. Nunca se me había resbalado un pie de una estribera. En el 'warm up' me he caído por falta de tensión. Lo importante es que no estábamos tan lejos de los de delante, hemos sabido gestionar la carrera bien, hemos sido pacientes. Cero puntos, pero por un error que no ha sido nuestro", cerró Marc Márquez.