Marcelo Orrego, gobernador de San Juan, dio la bienvenida al embajador de la India en Argentina, Dinesh Bhatia, en dependencias de Casa de Gobierno. Acompañando esta significativa reunión estuvieron presentes la ministra de Gobierno, Laura Palma, y la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento.

El encuentro entre el mandatario provincial y el diplomático indio fue propicio para intercambiar información sobre las realidades económicas y sociales de ambos países. En este contexto, el embajador Bhatia, en su primera visita a la provincia de San Juan, destacó el potencial de la región, no solo en el ámbito minero, sino también en otros sectores económicos. En sus palabras: "Esta me parece una provincia muy poderosa, no solamente en minería, también en otros temas económicos. Hay mucha posibilidad de colaborar con la India y hemos hablado particularmente de cobre y oro, también agricultura y productos de San Juan que se pueden exportar a India".

El diplomático resaltó la estrecha relación existente entre San Juan y su país, señalando el interés de inversionistas indios en la región. En este sentido, expresó su confianza en fortalecer los lazos económicos y comerciales entre ambas partes. "Veo mucha posibilidad de colaborar porque hay inversores de la India que tienen interés. El gobernador me ofreció todo el apoyo para traer inversión de la India y trabajar para fortalecer las relaciones y también para la profundización de las vinculaciones económicas entre San Juan y la India", agregó.