Marcelo Tinelli: "Cumplir 30 años en TV es un milagro"

Las luces del show se encendieron nuevamente. Marcelo Tinelli volvió a la televisión para festejar sus 30 años con ShowMatch. Luego de un inicio a puro baile y canto, se abrió la pantalla y el conductor pisó el estudio, dando inicio a una nueva temporada de su histórico programa.

Se emocionó al recordar a sus padres, sus inicios en los medios y repasar los momentos más importantes de su vida. "Esto es un milagro, que es posible gracias a todos ustedes que están del otro lado", resaltó.

"No me quiero quebrar, pero es muy difícil. Gracias a todos. A muchos de los humoristas que están hoy acá no los veía desde hace más de 30 años. ¡30 años! ¡Dios! ¿Por dónde empezar?", arrancó.