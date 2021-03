Marco Lavagna: “San Juan seguramente tiene mucha casa matriz en Buenos Aires”

El director del Instituto de Estadísticas y Censos, Marco Lavagna, habló en exclusiva con DIARIO HUARPE sobre cómo le está yendo a San Juan en el desafío más importante que tiene la institución por estos días: el Censo Económico Nacional. Se trata del primer relevamiento que se hace a todos los sectores productivos del país desde 2005 y que tiene una modalidad muy diferente, aprovechando las nuevas herramientas online.

El funcionario explicó que todavía no hay resultados y que los mismos tardarán varios meses. Pero a su vez, dijo que la información que surgirá puede ser clave para tomar medidas que beneficien las economías de todas las provincias. Entre los ejemplos, citó que es problable que San Juan tenga muchas de las casas matrices de las empresas más grandes en Buenos Aires, lo que implica una desventaja. "Con estos datos, por ejemplo, el Gobierno puede incentivar la radicación local con medidas", explicó Lavagna.

Pero para esto deben participar empresas, emprendedores y autónomos del censo digital y en la provincia este proceso empezó demasiado lento. “Justamente ahora empezamos a ver un repunte en los números, pero hasta hace unos días San Juan era la que tenía menos datos cargados”, explicó. Los productores locales tienen la tarea de ponerse al ritmo del resto del país, que ha sumado 20.000 respuestas diarias en los últimos días.

A menos de un mes de que empiecen a regir algunas limitaciones para los que no cumplan, Lavagna se puso al hombro una fuerte campaña de difusión y contó cómo es el proceso del censo, su importancia y qué datos arrojará. Es que, explicó, no solo quieren recordarle a los empresarios que tendrán complicaciones si no llenan la encuesta, también quieren sumar apoyo social para que el proceso de censado salga lo mejor posible y haya datos abundantes y de calidad.

En la provincia de San Juan son varios miles los que deben participar, ya que están obligadas todas las personas jurídicas o físicas que se dedican a producir bienes. Solo en la categoría empresas, de San Juan deberán participar unas 7.800 instituciones. Lavagna aseguró que monotributistas hay mayor cantidad.

Una vez terminado el censo, San Juan contará con los datos precisos de cuántas empresas o monotributistas producen, qué producen, cuántas personas emplean y su impacto en la economía. Estos datos son vitales, más teniendo en cuenta que en los últimos 17 años el sector privado sanjuanino pasó de su versión pre-minería a la actualidad, donde han surgido cientos de emprendimientos ligados a este sector y otros que se vinculan a ellos.

Lavagna explicó que “el análisis lo empezamos a hacer pronto y esperamos tener algunos resultados antes de fin de año”. Estos datos procesados, cuando empiecen a conocerse, “servirán para definir políticas públicas que ayuden a la economía, pero también estarán disponibles para instituciones académicas y hasta para que los empresarios puedan sacar provecho”.

El primer censo digital de la historia del país

El nuevo Censo Económico Nacional permitirá que por primera vez en más de 15 años haya un mapa de qué se produce, cómo, dónde y con cuánta gente involucrada. En su nueva edición todo el proceso se hará a través de internet y no con los 15.000 encuestadores recorriendo todo el país como se hacía históricamente. El formato digital fue una obligación que la pandemia le heredó al Indec pero también se convirtió en una nueva herramienta que habría llegado para quedarse.

Lavagna explicó que diseñaron una planificación que tomará alrededor de un año. Esto parece mucho tiempo, pero en realidad demorará exactamente lo mismo que el último censo anterior, que empezó en 2004 y terminó en 2005.

Esta vez realizarán todo el proceso en dos etapas. En la primera, que empezó en 2020, solicitaron a todas las personas o empresas que producen bienes o servicios que completen un formulario online. Los datos son anónimos y están protegidos.

Este proceso es obligatorio y quien no cumpla con lo solicitado no recibirá un certificado que luego le exigirán para hacer una variedad de trámites en cualquier entidad bancaria. El comprobante empezará a exigirse primero a las personas jurídicas, desde el 1 de abril, desde mayo a autónomos y a partir junio a monotributistas.

En una segunda etapa habrá visitas presenciales y no será a todas las empresas. Pero en este primer momento del censo es fundamental que llenen sus datos los más de 6.500.000 inscriptos oficialmente como productores en Argentina.

Esta es justamente la preocupación de Lavagna. “El censo va a seguir abierto tiempo después, pero lo que no queremos es que haya gente que se encuentre después del plazo con la sorpresa y no pueda trabajar con normalidad”, advirtió.