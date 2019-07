Marian Farjat se quejó de la crisis: "Tuve que vender mi Audi"

La exparticipante de Gran Hermano, Marian Farjat, ingresó al programa y aseguró que como era de una familia de alto poder adquisitivo siempre pudo darse todos los gustos. No obstante, su situación cambió al irse a vivir sola.

La joven de 24 años señaló que la inflación la complicó. "Este año fue difícil. Tuve que vender mi Audi A1. También hago ferias americanas", manifestó. Además, aseguró que si no fuera por los canjes en ropa, bebidas, alimentos y tratamientos de belleza “no sé cómo haría".

En los últimos meses, Farjat sorprendió a todos con su nueva faceta como cantante ya que lanzó el tema "Salvaje" y pudo hacer realidad su sueño.

"Me vengo preparando para esto desde que tengo uso de razón. Desde muy chica fui a canto, amaba el mundo artístico. Siempre me miraba al espejo con un micrófono y ahora finalmente pude lograr esto gracias a ustedes. Con 24 años logré producir mi primer video sola, sin ningún manager ni alguien que me banque atrás", manifestó.