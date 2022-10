Con las elecciones 2023 cada vez más cerca, el Partido Bloquista comenzó a dar definiciones sobre las candidaturas para el año que viene. Teniendo en cuenta que el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad) plantea que un espacio, como mínimo, debe llevar 10 candidatos a intendentes, durante la noche de este jueves, el bloquismo presentó al actual concejal Mario Gaitán en Pocito. Con esta aspiración, ya son varias las candidaturas que llevará el espacio político en los próximos comicios.

En una reunión bloquista llevada a cabo en el Comité de Pocito, el presidente bloquista, Luis Rueda, lanzó a la candidatura de su correligionario Gaitán en el departamento pocitano. El referente llamó a todo el bloquismo a poner en lo más alto al movimiento y “volverlo a hacer protagonista” en San Juan.

“Siempre que vengo a este departamento hablo más de mis afectos que de política, porque me trae muchos recuerdos. Ahora traemos a un candidato a intendente que va a llevar su mejor proyecto. No solo hay que hablar de lo que estamos haciendo, si no de cómo vamos a mejorar lo que estamos haciendo”, dijo Rueda.