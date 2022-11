Marruecos y Croacia fueron protagonistas de un partido entretenido que terminó sin emociones en los arcos, durante la mañana de este miércoles, en el primer partido de la cuarta jornada del Mundial de Qatar 2022. El debut del Grupo F tuvo un tibio 0-0 a la espera del encuentro que jugaran Bélgica y Canadá. Este encuentro en el Al Bayt también fue el estreno para Fernando Rapallini, Juan Pablo Belatti y Diego Bonfá, los árbitros argentinos designados para la Copa del Mundo de la FIFA.

El cero a cero no pudo romperse, por más que el desarrollo del partido fue atractivo. Es que durante el encuentro se observó a dos equipos que apostaron a jugar con pelota al pie, intensidad y ambiciones ofensivas. Sin embargo, la buena actuación de los arqueros y la poca eficacia de los delanteros impidió la apertura del marcador y con el correr de los minutos quedó la impresión de que el empate conformó a ambos seleccionados.

Tanto Luka Modrić en la formación europea como Hakim Ziyech en Marruecos, los más talentosos y generadores de juego, no tuvieron continuidad y con el correr de los minutos perdieron influencia en el juego.

Cabe destacar que este partido contó con el arbitraje argentino del polémico Fernando Andrés Rapallini. Este réferi cuenta con categoría FIFA desde 2014, tiene 44 años y tiene amplia experiencia internacional. Entre sus actuaciones se cuenta el arbitraje en la Eurocopa 2020, en donde dirigió Ucrania vs. Macedonia del Norte, Croacia vs. Escocia y Francia vs. Suiza.

El argentino dirige habitualmente en la Liga Profesional de Fútbol de AFA. Además, es uno de los principales árbitros en los partidos internacionales entre equipos sudamericanos por Libertadores o Copa Sudamericana.

