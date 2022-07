¡Más de 50 grados! Las terribles declaraciones de Lewis Hamilton tras el GP de Francia

En el Gran Premio de Francia, el reconocido Lewis Hamilton no la pasó nada bien y terminó en boca de todos. Antes de la carrera de Fórmula 1 del fin de semana que pasó, los meteorólogos anticipaban temperaturas de más de 33ºC. Claro, sobre el asfalto, el termómetro fue mayor y superó los 55ºC. Siendo de esa forma, tanto el de Mercedes como los demás competidores, no tuvieron el mejor de los agrados al volante.

Por ese motivo, tras la carrera, Hamilton habló en conferencia de prensa y dejó en claro lo siguiente: “No he visto cuál era mi peso, pero me imagino que (he perdido) unos tres kilos. Así que, sí, es bastante”. Cabe resaltar que el británico finalizó segundo en el Gran Premio de Francia, por detrás de Max Verstappen, de Red Bull, quien se consagró como el último campeón y es el actual líder de la temporada.

Publicidad

Estremecedoras palabras de Lewis Hamilton

“Me siento fantástico, pero desearía sentirme más hidratado. Tengo muchas ganas de tomar unos tragos ahora. No suelo usar la botella de bebidas en una carrera, así que fue la primera vez en todo el año que lo pruebo y no salió nada”, destacó también antes de la premiación. “Fue una carrera difícil porque mi botella de bebidas no funcionó”, aportó después. Obviamente, eso no fue nada bueno para Lewis.

Por otra parte, Carlos Sainz Jr. también pasó por un episodio complejo de hidratación. El español, que partió desde el fondo por una penalización de Ferrari, sufrió el calor. “El coche pesa demasiado y decidí no beber. Tampoco sudé mucho, así que prefería ir una décima más rápido antes que hidratarme”, indicó tras el cierre de la competencia del fin de semana que pasó, el que presentó una medida extrema.

Asimismo, Lewis Hamilton aprovechó para decir que se recuperó tras un breve descanso, para así poder unirse a las celebraciones del podio. Después, no perdió el tiempo y sacó a la luz el buen trabajo de su equipo Mercedes, como así también de su compañero de equipo, George Russell. “La confiabilidad es algo en lo que mi equipo es increíble, así que felicitaciones enormes al equipo en las fábricas y al equipo aquí. Sin ellos no tendríamos este podio. Y George también hizo un trabajo increíble”, complementó.