Más de la mitad de los alumnos de San Juan no cuentan con acceso a internet

Cerca de 133.000 alumnos en San Juan no cuentan con conexión a internet lo que dificulta el acceso al ciclo lectivo 2020, interrumpido por las medidas sanitarias decretadas por el coronavirus. Con una matricula de 210.000, más de la mitad no pueden continuar con sus clases.

Estas cifras las arrojó el informe ¿Cuántos estudiantes tienen acceso a Internet en su hogar en Argentina?, del Observatorio Argentinos por la Educación, con autoría de Alejandro Artopoulos, director de investigación y desarrollo del Centro de Innovación Pedagógica de UDESA, e investigador de la Comisión de investigaciones Científicas.

Cabe aclarar que el documento se basa en las respuestas de los estudiantes en los cuestionarios complementarios de las pruebas Aprender 2018 y 2017 y PISA 2018.

En el nivel primario hay 7 provincias donde más de un tercio de los estudiantes o más no cuentan con internet en su hogar: Santiago del Estero (40,7%), Formosa (37,7%), San Juan (36,1%), Catamarca (35,0%), Misiones (35,0%), Chaco (33,5%) y Corrientes (33,3%). En el otro extremo, las jurisdicciones donde ese déficit es más bajo son la Ciudad de Buenos Aires (7,2%), La Pampa (7,5%) y Tierra del Fuego (8,0%).

En el nivel secundario, las mayores proporciones de alumnos sin acceso a Internet se encuentran en Salta (29,7%), Catamarca (29,5%), Formosa (29,5%), Misiones (29,4%), Corrientes (28,9%), Jujuy (28,7%), San Juan (27,8%), Santiago del Estero (26,8%) y Chaco (26,1%). Los menores déficit se registran en La Pampa (5,1%), Ciudad de Buenos Aires (7,2%) y Tierra del Fuego (7,5%).

Hay que tener en cuenta que tener acceso a internet tampoco es garantía de un acceso óptimo ya que también influyen en el cursado la velocidad del servicio, la estabilidad y si se tiene el equipo necesario. Así lo señala el mismo estudio del observatorio.

En contacto con DIARIO HUARPE el ministerio de Educación declaró que todavía no tiene cifras exactas y que estas recién estarían una vez concluido el programa de entrega de guías y cuadernillos, tanto las realizadas en la provincia como las que llegaron desde Nación. También aclararon que una vez terminada esta instancia se realizará una segunda etapa para renovar el material.

Estas medidas no solo alcanzan a aquellos alumnos que no tengan conexión a internet, sino a aquellos que no tienen los soportes. En caso de que no se pueda acceder al material de ninguna forma, se puede contactar con la institución y esta a través del ministerio le hará llegar el material al alumno.

"Pasa mucho con los alumnos del secundario que tienen varias materias y si no tienen acceso ni a internet ni soportes, sacar copias para cada una de las asignaturas es un gasto que la familia quizás no pueda afrontar. Por eso está esta alternativa. También hay que dejar en claro que no es necesario sacar copias a las guías, esto se hace para que lleguen a los alumnos pero es completamente válido trabajar en soportes digitales o copiados en el cuaderno. Esto sí es necesario que quede en claro, sobre todo para no generar más gastos a los alumnos", sostuvo Fabiana Gómez, del área de prensa del ministerio.

También se está avanzando en la actualización del sitio del ministerio, en el se subiría material didáctico en el formato de video ya que el que existe consta solo de algunos pdf y presentaciónes de diapositivas. Este material además de ser subido se enviaría a emisoras de televisión para que sean emitidas, similar al espacio Seguimos Educando de la Televisión Pública, con el objetivo de hacer llegar el espacio de formación a los sectores sin accesibilidad a una conexión de internet.

Por último, sobre las evaluaciones, desde ministerio dijeron: "Este periodo, por ahora, no se va a evaluar. Las condiciones materiales y anímicas no son las óptimas para hacerlo. Después del análisis que hizo el gabinete de piscopedagógos, psicólogos y profesionales se tomó la decisión de no hacerlo. La prioridad ahora es fortalecer el vínculo entre el docente, el alumno y su familia".

Y concluyeron: "El ministro (de Educación de la Nación, Nicolás) Trotta dijo que las clases presenciales serán de la últimas actividades en activarse, se viene el invierno y hay que ver cómo evoluciona el virus. No se tiene una situación edilicia para tener un alumno cada 1 metro de distancia, sin contar que muchas instituciones tienen varios turnos y eso produciría aglomeraciones. Por eso se va a apostar al fortalecimiento de nuevas metodologías tanto pedagógicas como prácticas educativas. Capacitar a docentes en el uso de plataformas, en cómo administrar grupos de WhatsApp, cómo armar clases en línea o administrar el tiempo de consultas. Hay docentes que trabajan en varias instituciones y ahora tienen que repartir ese trabajo en su casa".