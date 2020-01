Más del 40% de los chinos y estadounidenses cree que tendrá que mudarse por el cambio climático

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Más del 40 por ciento de los ciudadanos de China y Estados Unidos cree que tendrá que mudarse como consecuencia del cambio climático, según una encuesta sobre el clima publicada hoy por el Banco Europeo de Inversiones (BEI).



El sondeo, que analiza la percepción de los ciudadanos sobre el cambio climático en la Unión Europea, Estados Unidos y China, advirtió que 49 por ciento de los estadounidenses y 48 por ciento de los chinos cree que deberá dejar su lugar de origen por el calentamiento global y sus efectos.



España, donde un tercio cree que deberá abandonar el país por la crisis climática, también es uno de los países cuyos ciudadanos están más convencidos de que sus acciones "pueden marcar la diferencia" al abordar el tema, informó EFE.



Al respecto, el 80 por ciento de los españoles cree que con sus acciones pueden ayudar a mitigarlo, un porcentaje diez puntos superior a la media europea y que sitúa a España solo por detrás de Portugal.



En tanto, el 80 por ciento de los chinos opinó que el cambio climático todavía puede revertirse y solo el 1 por ciento cree que no existe.



En Europa, el 59 por ciento de los encuestados confían en la posible reversión de la crisis climática y el 9 por ciento todavía duda de su existencia, mientras que los estadounidenses se sitúan como los más escépticos, con un 18 por ciento de negacionistas y un 54 de ciudadanos que ven posible la reversión del cambio climático.



La crisis climática es el "desafío" más importante para el 47 por ciento de los europeos, seguido por la falta de trabajo y el acceso a los servicios sanitarios, según la encuesta.



No obstante, Europa no es el continente que más preocupación climática manifiesta ya que los ciudadanos chinos son los más sensibilizados, pues el 76 por ciento de los encuestados eligieron el cambio climático como principal angustia.



Por otro lado, solo el 39 por ciento de los estadounidenses optaron por esta respuesta, superada por el acceso al sistema sanitario, la mayor preocupación para el 45 por ciento de los encuestados en Estados Unidos.