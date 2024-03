¿Más películas? Conor McGregor y la posibilidad de ser una estrella en Hollywood

Es posible que a Conor McGregor le haya gustado demasiado el mundo de la actuación. El excampeón de dos divisiones de UFC recientemente hizo su debut en la pantalla grande junto a Jake Gyllenhaal en la nueva versión de Road House, el 21 de marzo, en Amazon Prime Video. En la película, el irlandés interpreta una versión exagerada de sí mismo. En diálogo con The MMA Hour, aseguró que no descarta aceptar más papeles.

"Se suponía que serían sólo cinco semanas, pero cuando llegué allí y estaban mirando lo que estaban viendo, al personaje le empezaron a crecer piernas y brazos. Les gustó lo que obtuvieron, o lo que estaban obteniendo, y yo simplemente hacía lo que me decían. La gente piensa que simplemente estaba jugando a mí mismo: ellos me estaban guiando y yo les estaba dando lo que pedían. Para mí sentí que les había dado muchas versiones", comentó McGregor.

Luego, Conor agregó: "Les estaba dando múltiples opciones y creo que algunas de las probabilidades podrían elegir mejores mejores mejores. ¿Me entiendes? Les di muchas tomas y probablemente esperaba que pudieran haber desviado el personaje de una manera diferente, pero querían el personaje de la manera que querían. Están muy, muy contentos con lo que obtuvieron. Les di lo que me pidieron y les agregué mi pequeño chorrito. Soy quien soy, soja del mundo del espectáculo, ¿no?".

Conor McGregor y el mundo del cine

"Tenemos que hablar. Eso es lo que estoy diciendo: no sé y no sé si sabe con qué atacarme. ¿Con qué puedes venir a mí? Hollywood ahora está alineado. De hecho, puede desempeñar muchos papeles. ¿Piensas en la cantidad de películas que podría hacer? Está Arnold Schwarzenegger y luego está Sylvester Stallone y luego todos estos tipos, y tienen todas estas películas geniales hechas en torno a ellos. Piensa en las películas que pueden hacer a mi alrededor", expuso "The Notorious".

Para cerrar, Conor McGregor expuso: "Realmente siento que puedo desempeñar cualquier papel. Y casi, cuando vi la película y la forma en que eligieron retratarme como el personaje, y ciudades formas y tomas que usaron, super hacia dónde iban; casi me hizo pensar, más, porque habría Probablemente prefiera otros. ¿Me entiendes? Y probablemente me dio un poco más de ganas de hacer otro. Asi que me emocioné un poco con eso y es agradable sentir un poco de emoción. Es mi vida, es lo que amo hacer. Míralo. Haré esto para siempre. Voy a hacer esto para siempre. Estaré recalibrando a mi competencia".