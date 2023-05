Este viernes feriado el seleccionado argentino Sub-20 se enfrentó a Nueva Zelanda en el Estadio del Bicentenario de San Juan en el marco del Mundial Sub-20. El equipo nacional se quedó con la victoria por 4 a 0 y el DT Javier Mascherano se refirió a los “pibes” y se mostró contento con el resultado y tranquilo para lo que viene.

El seleccionado argentino Sub-20 viene de victoria en victoria y su DT, Javier Mascherano aseguró estar tranquilo y conforme con el nivel que alcanzó el equipo nacional. En rueda de prensa, el ex jugador dijo que a medida que avanzan los rivales, los jugadores avanzan también. “Uno tiene que ir cambiando de acuerdo, el rival que te va tocando bienvenido sea en nivel de los chicos, mientras más alto sea, más va a elevar el nivel del equipo”, aseguró.

En medio de los 90 minutos del encuentro y con la misma ilusión de Catar 2023, el público cantó “que de la mano de Mascherano la vuelta vamos a dar”, frente a esto, el director técnico dijo que se están tomando las cosas con calma y tranquilidad.

Por último, se refirió a los cambios hechos durante el partido y explicó que tratan de que todos los jugadores tengan la oportunidad de pisar el campo de juego. “Trato de explicarle a los chicos que si bien no es fácil no ser de los 11 primeros, los que están en el banco son igual o más importantes que los que están en la cancha. Cuando las cosas no van bien, metemos mano en el banco buscando soluciones”, concluyó.