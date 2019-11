Mateo Retegui le agradeció a Gabriel Milito tras marcar el gol de la victoria en el clásico platense

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El delantero de Estudiantes de La Plata y autor del gol de la victoria en el clásico, Mateo Retegui, le agradeció al entrenador, Gabriel Milito, por la "continuidad y respaldo".



El delantero hizo el único tanto, a los 11 minutos del segundo tiempo, contra Gimnasia y Esgrima de La Plata, por la fecha 12 de la Superliga Argentina de Fútbol.



"Le agradezco a Milito y sl cuerpo técnico la continuidad y la confianza que me dieron", comentó el juvenil en diálogo con Télam.



"Estoy muy contento por el gol, por la victoria y porque el equipo dejó la vida en la cancha", destacó.



Por su parte, Gastón Fernández, compañero en ataque de Retegui, destacó: "Teníamos muchas ganas, hicimos un partido bárbaro y nos llevamos con justicia los 3 puntos"



"No nací en este club pero me adoptaron y estoy cada día con más orgullo llevando esta camiseta y poder seguir escribiendo la historia de este club", concluyó el ex River en un mano a mano con Télam.