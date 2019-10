Matías Zaracho sufrió una lesión que lo dejó afuera de la doble fecha FIFA del seleccionado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Matías Zaracho, mediocampista de Racing Club, quedó desafectado de la convocatoria del seleccionado argentino de cara a la doble fecha FIFA ante Alemania y Ecuador, ambos partidos durante el presente mes, debido a una dolencia física sufrida en la victoria de anoche por 2-0 ante Aldosivi, por la fecha 9 de la Superliga. "El futbolista de Racing Club Matías Zaracho presentó durante el partido con su equipo una mialgia en cara posterior en pierna derecha, no encontrándose en condiciones para disputar los partidos con Argentina", informó la entidad madre del fútbol argentino en su cuenta oficial de Twiter. De esta manera, el volante, de 21 años, no viajó a la concentración argentina en la ciudad alemana de Dortmund, donde la 'albiceleste' disputará un amistoso ante su par germano, por lo que del plano local solamente lo hizo el restante convocado, Nicolás Domínguez, que por la mañana actuó para Vélez Sarsfield en el triunfo también por 2-0 sobre Independiente, y por la noche se embarcó rumbo a Alemania. Zaracho, campeón con 'La Academia' de la última edición de la Superliga Argentina, además es duda de cara al clásico de la décima jornada ante Boca Juniors, a llevarse a cabo en la Bombonera, el próximo sábado 19 de octubre, desde las 17.45. El seleccionado enfrentará a Alemania el próximo miércoles 9 de octubre en Dortmund, a las 15.45 hora argentina, mientras que ante Ecuador se medirá el domingo 13 de octubre, desde las 11, en la ciudad española de Alicante. "No puedo tener tanta mala leche", se descargó el futbolista de la "Academia" en su cuenta de Instagram al enterarse de las malas noticias. Es que esta no es la primera vez que Zaracho se pierde participar en la selección por una lesión: le había pasado en una gira previa a la Copa América e, incluso, se perdió ese certamen por estar con molestias musculares. Además de la ausencia de Lionel Messi por suspensión, Scaloni decidió no convocar a Sergio Agüero, quien no había estado en los amistosos de septiembre frente a Chile y México -y en lo que va del ciclo del entrenador sólo fue llamado a la Copa América-, ni a Ángel Di María, que viene en un muy buen nivel en PSG, pero tampoco había sido parte de la última convocatoria. En cuanto a los que sí están, la gran sorpresa de la nómina es Nicolás González. El delantero surgido de Argentinos Juniors viene de mostrar un muy buen nivel en los amistosos de la Sub-23 de Fernando Batista y lleva tres goles en cinco partidos con Stuttgart, en la segunda división alemana. Hasta el momento, Lionel Scaloni cuenta con 10 jugadores en Dortmund: Lucas Alario, Leonardo Balerdi, Sebastián Blázquez, Marcos Acuña, Agustín Marchesín, Renzo Saravia, Nicolás González, Juan Foyth, Erik Lamela, Roberto Pereyra y Leandro Paredes. Lamela y Foyth, ambos recién llegados de Inglaterra, donde comparten equipo en el Tottenham Hotspur del hoy complicado Mauricio Pochettino, manifestaron sus estados de ánimo por esta nueva oportunidad en la selección. "Estoy feliz de estar de nuevo. Estos amistosos nos pueden servir para mostrarnos. No se tienen muchas oportunidades, entonces hay que tratar de dar lo máximo", comentó el ex River Plate, Lamela, apenas arribado a Dortmund. "Estoy contento de volver después de la lesión, completamente recuperado. Hace dos semanas que me entreno a la par del grupo", indicó por su parte Foyth. "Todos queremos aprovechar estos amistosos para seguir en la consideración del técnicoi Si juego de central bien, pero de lateral derecho también puedo hacerlo", confió el ex Estudiantes de La Plata. La nómina de convocados, que se completará mañana sin Zaracho, que no será reemplazado, es la siguiente: Agustín Marchesín (Porto de Portugal), Juan Musso (Udinese de Italia) y Emiliano Martínez (Arsenal, Inglaterra), arqueros. Juan Foyth (Tottenham, Inglaterra), Renzo Saravia (Porto), Nicolás Otamendi (Manchester City, Inglaterra), Germán Pezzella (Fiorentina, Italia), Marcos Rojo (Manchester United, Inglaterra), Walter Kannemann (Gremio, Brasil), Nicolás Tagliafico (Ajax, Holanda) y Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund, Alemania), defensores. Guido Rodríguez (América de México), Leandro Paredes (PSG de Francia). Rodrigo De Paul (Udinese), Marcos Acuña (Sporting de Portugal), Roberto Pereyra (Watford), Ángel Correa (Atlético Madrid, España), Lucas Ocampos (Sevilla, España), Nicolás Domínguez (Vélez), Erik Lamela (Tottenham) y Matías Vargas (Espanyol, España), volantes. Nicolás González (Stuttgart), Lucas Alario (Bayer Leverkusen, Alemania), Lautaro Martínez (Inter de Italia) y Paulo Dybala (Juventus de Italia). delanteros. El conjunto dirigido por Scaloni se medirá con los germanos el miércoles y luego se mudará a Alicante, España, donde en el estadio de Elche chocará con Ecuador, en el marco del segundo juego de una nueva fecha FIFA.