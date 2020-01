Máximo Kirchner: "Hay que cerrar los números con la gente adentro"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El presidente del bloque del Frente de Todos de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, elogió hoy el acompañamiento de la oposición al proyecto de ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa y afirmó que Argentina debe alcanzar un nuevo acuerdo "con la gente adentro".



"Saludo la actitud de gran parte de la oposición de acompañar este proyecto, me parece correctísimo”, agradeció el titular de la bancada oficialista y remarcó que “lo que tiene que hacer la Argentina" de cara a la nueva negociación con acreedores externos "es que los números cierren con la gente adentro, simplemente esto".



Kirchner dijo estar "muy de acuerdo con que la bicameral de la deuda se ponga en marcha”, pero insistió que “la lógica de la negociación que va a llevar adelante la Argentina es muy simple”.



En su discurso, lamentó además el contenido del video difundido en las últimas horas, en el que "el ex presidente, que ahora es presidente de la Fundación FIFA (por Mauricio Macri)" les advirtió a sus amigos: "Los mercados un día no te dan más plata y nos vamos a la mierda’”.



“Fuimos los que desendeudamos la Argentina en 2005 y 2010 y lo que ahora hará el gobierno, a través del ministro de Economía, es ir a defender a la Argentina afuera del país”, aseveró.



Remarcó que el proyecto de ley que recibió media sanción “no significa darle un cheque en blanco al presidente ni a la vicepresidenta ni al ministro de Economía”.



“Tenemos que decirle ‘nunca más’ a la deuda externa y empezar a diagramar una política económica que elimine este problema de la sociedad”, concluyó.