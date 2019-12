Mayans: "Si nos unimos para ganar el Gobierno, no podíamos no hacerlo en el Parlamento"

El jefe del flamante bloque del Frente de Todos en el Senado, José Mayans, afirmó hoy que la unidad del peronismo respondió a la necesidad de "dar respuesta a las expectativas" generadas en la sociedad y porque "si nos unimos para ganar el Gobierno, no podíamos no hacerlo en el Parlamento".



Sostuvo además que el vínculo de la vicepresidenta electa, Cristina Fernández de Kirchner, con los gobernadores peronistas "es muy bueno".



"Ella fue la gestora del cambio" en la Argentina "al propiciar el reencuentro entre sectores enfrentados del peronismo", acotó.



"Si nos unimos para ganar el Gobierno, ahora no podemos dejar de hacerlo en el Parlamento, para darle una respuesta a las necesidades legislativas que tiene el Poder Ejecutivo", declaró Mayans a la Radio 10.



El legislador formoseño señaló que el nuevo bloque de 41 senadores que tendrá el oficialismo desde el 10 de diciembre -que reúne al Frente para la Victoria, PJ, y bloques provinciales- fue producto de la voluntad de "respaldar al Gobierno de Fernández-Fernández que ha elegido el pueblo argentino con mucha esperanza".



"Cristina me manifestó su preocupación por el estado actual de la Argentina: los niveles de pobreza, de indigencia, la falta de empleo, la desocupación y el endeudamiento", comentó.



"Frente a este cuadro de situación, y ante las expectativas que generó nuestro programa de gobierno, como Parlamento teníamos que estar a la altura de las circunstancias", agregó.



Afirmó que "había quienes pensaban que podíamos conformar distintos bloques. Pero, con 41 senadores, quorum propio y acercándonos a los dos tercios, marcamos una posición distinta en el senado".



"La oposición está unida en un bloque de 28 senadores. Nosotros, separados, no alcanzábamos esa cifra. Eso incide en las comisiones, fundamentales para el manejo del parlamento, que son las que trabajan para dar el dictamen", puntualizó.



Dijo que "obviamente" se convocará a sesiones extraordinarias del Congreso para tratar "el proyecto de Presupuesto 2020 y la creación de un Consejo de Seguridad, donde actuarán en forma conjunta las fuerzas de seguridad, la Defensa y también los servicios de Inteligencia".



"Tenemos temas que son urgentes y el Parlamento ya está listo para dar respuesta a eso. La situación es altamente delicada", sostuvo el senador formoseño.