Mayoría de los bolivianos cree que Evo dejó el poder por revuelta popular, y no por golpe de Estado

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Siete de cada 10 bolivianos considera que Evo Morales dejó el poder porque existió una revuelta popular que reclamó por lo que consideró un fraude electoral, en tanto el 25% opina que se fue porque se dio un golpe de Estado y 5% prefirió no responder a la consulta.



La consulta, elaborada por Muestras y Mercados y publicada hoy en el diario cochabambino Los Tiempos, indica también que 62% cree que hubo un fraude en las fallidas elecciones del 20 de octubre que le daban la victoria a Evo Morales sobre el líder de la oposición y candidato de Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, con un 47,08% frente a 36,51%, diferencia que evitaba la segunda vuelta.



La sospecha de un fraude provocó la realización de una auditoría por parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), que detectó irregularidades y un sistema informático oculto.



El informe y una protesta ciudadana de 21 días junto con un motín policial desencadenaron la renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre y luego un llamado a nuevas elecciones.



En tanto, el 65% considera que el nombramiento de la senadora demócrata Jeanine Áñez es legal, constitucional y no un golpe de Estado, pero un 67% advierte que no sería correcto que se aprovechara de la transición para ser candidata.



Un 60% está convencido de que Evo Morales incitó, desde México, donde se asiló el 13 de noviembre, a la violencia y bloqueos que el 15 y 19 de noviembre tuvieron sus momento más crítico con 18 manifestantes del lado del MAS muertos en Sacaba y El Alto.



El 41% considera ideal la conformación de un frente único para enfrentar al MAS en las próximas elecciones, pero un 36% ve interesante que haya varias fórmulas en competencia.