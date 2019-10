Maza Pezé sobre Castro: “Como angaquero y político siento vergüenza ajena”

Este jueves el pueblo de Angaco se vio conmovido por la noticia de que su actual intendente, José Castro, fue suspendido por 30 días de su función. Esto ocurrió tras la denuncia del concejal José Risueño quien acusó al jefe comunal de haber usado maquinaria y personal del municipio en un terreno privado de Chimbas. La decisión de la suspensión la tomó el Concejo Deliberante por unanimidad.

Sobre esta situación opinó el intendente electo, quien asumirá su cargo el próximo 10 de diciembre, Carlos Maza Pezé: “Como angaquero y político siento vergüenza ajena. Tenemos que ser más humano, ser humildes y no perder el rumbo. Nos podemos equivocar y hay que reconocer nuestros errores”.

“Castro tuvo un gran problema con su ego y su soberbia que le han impedido ver que el pueblo de Angaco necesitaba. Le ha faltado gestión y comunicación hasta con sus concejales. Es una lástima para todos los angaqueros que han padecido la falta de servicios, de agua potable y de maltrato en el municipio. Todo provocado por la falta de reconocimiento por haber perdido las elecciones”, criticó el actual diputado departamental.

Sobre el traspaso del próximo 10 de diciembre, el futuro intendente dijo: “No he podido reunirme ni comunicarme en ningún momento con Castro. Hace un mes y medio me reuní con el secretario de Hacienda. Él quedó en informarnos la situación del municipio, cosa que no se cumplió”.