Para cuidar la salud de los trabajadores del sector de la carne en todo el país, desde el Gobierno nacional, aprobaron la resolución que impide que una persona cargue sobre sus hombros más de 32 kilogramos, es decir erradicar la imagen característica de los carniceros descargando la media res de los camiones. En San Juan, mediante una reunión mantenida entre empresarios y autoridades de la Dirección de Desarrollo Pecuario, llegaron a un acuerdo para posponer la aplicación de la normativa desde el 1 de noviembre.

"Esta prórroga es básicamente para adecuar las instalaciones de las diferentes carnicerías e incluso la propia planta de faena de la provincia. Ninguna de ellas está adecuada para trozar la media res, para eso es necesario en otro tipo de infraestructura, que lleva una habilitación y ciertos requisitos especiales. Ese es uno de los motivos expuestos, mientras que en la reunión mantenida, se destacó que se está muy próximo a las fiestas y cambiar todo el paradigma en los meses fuertes de ventas, era contraproducente", dijo Alberto Camuña, director de la Dirección de Desarrollo Pecuario a DIARIO HUARPE.

A su vez, el titular de la cartera, explicó que los empresarios de todas las abasteras recepcionaron bien la resolución y no tienen problemas en aplicarla, realizando las modificaciones mencionadas. "Si bien no hay oposición, hay muchas dudas de su aplicación. Hay que discutir algunas cosas que no están completamente claras y realidades diferentes de cada provincia. El peso de la media res en otros lugares del país es más bajo que el de una de acá de San Juan. Las nuestras alcanzan los 120 kilos o un poco más dividirlas en tres no cumple con los 32 kilos límite".

Esto lleva a plantearse un problema superior y es asegurar la calidad de lo que se vende. "Acá deberías trozar la media res en 4 o 5 partes, y nosotros como dirección que controla lo sanitario, nada nos garantiza la trazabilidad del corte. Cuando está la media res completa o un cuarto, podemos ver las etiquetas y su proveniencia, en esta nueva situación, es algo difícil y que es necesario resolver. Por un lado, cuidamos la salud de los trabajadores, pero descuidamos la de los consumidores", indicó Camuña.

Por estos motivos, el funcionario dijo que se accedió a la prórroga solicitada, para poder ir ajustando los detalles para la implementación y asegurar la calidad de lo que llega a los hogares sanjuaninos, en tanto van observando la implementación en otras provincias. "No podemos salir el martes que viene a decir que todo debe venir trozado y empezar a incurrir en un problema más grave, por eso, vamos a esperar hasta principios del año que viene para su aplicación", concluyó.