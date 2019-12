Médicos, bomberos y policías de guardia en Nochebuena, preparados para la acción y el brindis

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

Personal de hospitales públicos, bomberos, agentes de Defensa Civil y policías que se encontrarán trabajando en el horario del brindis por Navidad o Año Nuevo, destacaron la amabilidad de los vecinos para compartir ese momento con ellos y señalaron que en varias oportunidades la hora cero los encontró en pleno desarrollo de sus funciones.



El capitán Mariano Martín Ledesma, integrante de la estación sexta de Villa Crespo del cuerpo de Bomberos de la Ciudad, afirmó hoy en diálogo con Télam que "muchas veces ocurrió estar en la calle, en algún incendio, a las 12 de la noche, en la hora del brindis".



"Después de esa hora tenemos más servicios, últimamente no hay tantos incendios porque el tema de la pirotecnia bajó mucho. Lo que sí hay son muchos accidentes de tránsito", advirtió.



Ledesma expresó que en el cuartel se acostumbra a cenar en una mesa larga que colocan en el playón donde están las unidades, "mientras que las unidades las ponemos en la puerta del cuartel, ya listas para salir".



También resaltó los sentimientos que afloran al pasar una fecha significativa fuera de su hogar.



"Durante la cena tratamos de tomarnos el tema lo más relajado posible, ya estar en una fiesta afuera de la casa no está tan bueno. Si bien tenemos experiencia en estar fuera de nuestras casas en las fiestas, en el momento del brindis siempre hay alguno que se pone triste. Somos como una familia cuando estamos de guardia esas 24 horas, muchos sabemos los problemas que tienen los demás", contó.



En tanto, Ramiro Cavallo, quien cursa el primer año de la residencia de clínica médica en el Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora, dijo a Télam que será su primera Navidad en una guardia.



"Me han dicho que se juntan en cada área para comer y luego a las 12 nos juntamos con todos los enfermeros para hacer un brindis", indicó.



El joven residente dijo que su familia, que vive en la localidad de Monte Grande, lo irá a visitar antes de la cena.



"Mi turno comenzó a las ocho de la mañana del 24 y finaliza a la misma hora del 25. Mi vieja me dijo que van a pasar a saludarme antes de ir a cenar a lo de mi tía", sostuvo.



Sobre las expectativas de trabajar en una fecha especial, Cavallo aseguró que sus compañeros ya le contaron cuáles son los horarios donde más se trabaja y con qué tipo de pacientes se puede encontrar.



"Me han dicho que el 24 es más tranquilo que el 31, y que alrededor de las cinco de la mañana el trabajo se pone más intenso porque comienzan a venir heridos de accidentes, diabéticos que no se cuidaron con las comidas o personas que bebieron de más", expresó.



A pesar de este tipo de cuadros, Cavallo sólo desea que, en su primera guardia, "todo salga bien".



César Adrián Marizza, subcomisario de la Comisaría Vecina 1E del barrio porteño de San Telmo, señaló a Télam que "cuando es un día festivo, 24 o 31, por camaradería la persona que ingresa a la guardia a las 22 adelanta su entrada a las 20 para permitirle al personal que no está de guardia que llegue a cenar más temprano con sus seres queridos".



Marizza indicó que, antiguamente, el personal cumplía funciones a la medianoche en la calle, lo que se denominaba "paradas de la esquina" y aseguró que "muchas veces esas tareas se convierten en encuentros participados con vecinos".



En ese mismo tono, el subcomisario recordó que años atrás un grupo de vecinos invitó a todos los agentes de la comisaría en donde trabajaba para que brindaran en una mesa servida especialmente para ellos.



"En 2004 estábamos haciendo los preparativos de cómo dividir los grupos para los diferentes horarios y preparando la cena, a la que todos aportan algo. Entonces nos llamaron unos vecinos que se habían juntado y armado una mesa especial para que el personal policial pudiera brindar con la gente del barrio. Así que trasladamos la cena que habíamos preparado en la comisaría a esa mesa con vecinos", rememoró Marizza.



El subcomisario describió que "fue una experiencia linda, porque sentimos su agradecimiento por el servicio".



Por último, señaló que después de las 12 en general llaman personas para desearle felices fiestas al personal policial que está de guardia.