Menéndez: "El objetivo es dejar atrás 25 años de asistencialismo y alcanzar el trabajo genuino"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El referente nacional del Movimiento Barrios de Pie y subsecretario de Promoción de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social, Daniel Menéndez, destacó la necesidad de trabajar para "dejar atrás 25 años de asistencialismo", lamentó que el pueblo "haya sufrido la estafa electoral" del macrismo y reivindicó al Frente de Todos como un espacio "abierto a la crítica y la discusión".



Menéndez resaltó que el gobierno de Alberto Fernández "está cumpliendo lo que honró con su palabra en la campaña" y puso de relieve especialmente que "se marcan una coherencia: defender los ingresos de los hogares más humildes y entender que el hambre es una política de Estado".



De 40 años, dirigente del partido Somos e integrante del llamado "trío de Cayetanos" -por las marchas a la iglesia de San Cayetano en Liniers-, Menéndez coordina desde el 2010 Barrios de Pie, una organización de extensión nacional, que se sumó al Frente de Todos para las elecciones de 2019. Desde diciembre, ocupa un cargo en Desarrollo Social.



- Télam: ¿De qué se ocupa en la Secretaría de la Economía Social?



- DM: Fundamentalmente de todo lo vinculado a los programas de reconversión de los planes sociales con el trabajo genuino, con las obras públicas y con el desarrollo del trabajo en todo el país.



-T: ¿Se puede transformar el beneficio del plan social en trabajo genuino?



- DM: El presidente y Daniel Arroyo han afirmado en la campaña que los movimientos sociales son parte de las soluciones y no de los problemas. En ese marco, la idea es muy clara: ir a fondo con las reformas necesarias. Hoy se está atendiendo el hambre en la urgencia pero estamos pensando en una reforma a fondo de las políticas sociales, con un horizonte de salir de 25 años de asistencialismo hacia una política que desarrolle el trabajo digno en el marco de una economía popular.



- T: Si usted habla de una estafa del macrismo, ¿por qué no se avanza desde la Justicia con algunas denuncias contra ex funcionarios?



- DM: Yo creo que hubo estafa ética y moral que degrada la democracia en la Argentina. Cuando un gobernante planteó, prometió como Macri, durante la campaña electoral, un montón de aspectos y luego hizo todo lo contrario, bueno, a eso yo lo llamo estafa. Pero los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia.



-T: ¿Se puede ser oficialista sin caer en el aplauso permanente?.



-DM: Nosotros tenemos en claro que la adhesión al proyecto político del Frente de Todos es en función de los intereses del pueblo, en particular de los más humildes. Pero el mismo Alberto (Fernandez) fue muy crítico respecto de la adhesión plena al verticalismo político y a la gente que lo aplaude de manera permanente. El planteó la búsqueda del disenso en los distintos frentes de la discusión. Y lo ha dicho en discursos públicos: 'si ustedes entienden que yo estoy haciendo las cosas mal, salgan a la calle y márquenmelo'. Lo que nos dice, por un lado, que el Frente es un espacio abierto al debate, a critica y a la discusión; un espacio que entiende que la situación del país es compleja y necesita un Frente muy amplio y fuerte en el que convivan un montón de contradicciones, de pensamientos. Hay que hacer carne que pudimos cerrar un ciclo neoliberal porque nos unimos.



-T: ¿Tener funcionarios en el Ejecutivo hará abandonar la calle a los movimientos sociales?



- DM: No. Lo que nosotros buscamos es ser protagonistas en el diseño y la implementación de las políticas a favor del pueblo, aportando las experiencias de los años en los puestos que nos tocan hoy. Tenemos claro que, así como hubo un momento en la calles para enfrentar y poner un freno al neoliberalismo, la calle será también el escenario para intervenir en la puja distributiva, en los debates que se vendrán en la Argentina acerca de cómo se distribuye la riqueza. Habrá reparos de los sectores concentrados de la economía cuando se intente avanzar sobre las enormes ganancias que tuvieron. Entonces será imprescindible una base social que esté movilizada en los territorios.



- T: ¿Cómo queda la relación con las restantes organizaciones piqueteras, ahora que ustedes tiene algunos dirigentes en funciones ejecutivas?



- DM: Mantenemos una fuerte vocación de construir el más amplio espacio de aglutinación del conjunto de los movimientos sociales. Se ha lanzado hace pocas semanas la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en la que están expresadas la mayoría de las corrientes del movimiento popular argentino, pero también mantenemos la vocación de ir a mayores grados de unidad y articulación social y política. Incluso con aquellos con los que no pensamos igual.