El fallecimiento de la niña angaquera de 12 años por meningitis conmocionó a la comunidad sanjuanina. Además de este hecho, desde Salud Pública habían confirmado otros tres casos de esta enfermedad, que son virales, sumado con el deceso de esta menor genera una mayor preocupación. Por este motivo, DIARIO HUARPE habló con un especialista para conocer la gravedad y cómo se contagia cada cuadro.

“La meningitis es una inflamación de las meninges que tapizan el cerebro. Se trata de una infección que puede ser grave en el caso de las bacterianas”, expresó el infectólogo Pablo Romero. “Pueden ser cuadros leves o no tan leves en el caso de las infecciones virales. Cada caso tiene su particularidad y afecta tanto a niños como adultos”, dio a conocer el profesional, quien indicó que “hubo muchos casos en mayores de edad en este último tiempo”.

Según el médico, “el riesgo depende del germen y la persona”. “En el caso de la niña, fue una meningitis bacteriana por neumococo. Esta es la bacteria que más frecuentemente produce neumonía, otitis, meningitis”, resaltó. “En los otros conocidos, las virales son benignas, pero se curan y no dejan secuelas. En las bacterianas, tampoco dejan secuelas y hay un mínimo porcentaje que lleve al fallecimiento de la persona”, abundó en su relato.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Con respecto a los síntomas, destacó que “siempre se comienza con fiebre, cefalea, dolor de cabeza, molestia a la luz”. “A veces, produce rigidez en el cuello, pero esos son síntomas que el médico debe detectar”, detalló.

Sobre la desinfección en las escuelas como método de prevención, Romero manifestó que en el caso de meningitis de la niña de Angaco “no es de suma utilidad” dicho procedimiento. “Hay otras bacterianas, que son meningococo, un germen capaz de generar brote. En este caso no. Gran parte de la población ha cursado alguna infección por neumococo y son gérmenes que las personas pueden tenerla como portadoras”, declaró.

“Pueden llevar el germen, pero no tener una infección. En este hecho, no se produce un manejo de brote ni bloqueos en las escuelas”, contó. Por este motivo, aconsejó llevar tranquilidad a las familias de los compañeros de la niña, porque su caso no debería tener consecuencias.

Aumento de casos de gripe

Romero consideró que San Juan se encuentra con “un brote de infección respiratoria, sobre todo por gripe”. “El aumento de casos fue inusual y más en esta época. Todas estas infecciones virales generan que los epitelios respiratorios estén inflamados y eso facilita que la bacteria que uno porte puedan producir infección invasiva. Puede ser un causante del incremento de casos de infecciones virales”, enunció.

Publicidad

Vacunación

El infectólogo señaló que “es una infección que debemos prevenirla, y las vacunas son las formas más eficientes”. “Tenemos vacunación obligatoria para este germen y hay muchos niños que tienen portación. La inmunización para este tipo de bacterias se realiza los 2, 4, 6 y 15 meses en los esquemas habituales para meningitis. Hace unos años, se incorporó meningitis por meningococo, que se incorporó a los 3 y 5 meses, y después del año”, dijo.

“Esta vacunación es obligatoria y todas las personas deben tenerla puesta. Hay un par de vacunas que están en el calendario nacional, pero que cubren para otros serotipos de meningitis”, indicó. Por último, manifestó que “los pacientes podían adquirirlas, pero tendrían que comprarla”. “Tenemos vacunas por fuera del calendario, pero deben realizar una consulta con el pediatra”, concluyó.