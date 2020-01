Meoni: "Queremos mayor inversión, cobertura y vuelos para aumentar el turismo y atender al interior"

El ministro de Transporte, Mario Meoni, ratificó hoy que la política aerocomercial apunta a que exista “mayor inversión, cobertura y vuelos” para potenciar el turismo y que sean atendidas “como corresponde” las rutas del interior del país.



En una conferencia de prensa brindada en Casa de Gobierno, Meoni dijo que en el tema low cost la voluntad del gobierno es "no modificar nada de lo que esta vigente", al tiempo que advirtió que “es muy fácil poner una aerolínea cuando se garantiza una rentabilidad mientras el resto de los argentinos soportamos el costo” de Aerolíneas Argentinas, que viaja a los destinos menos rentables.



El ministro sostuvo que la expectativa en material aerocomercial es que haya “un crecimiento importante en la demanda de vuelos y pasajes en la Argentina” a partir de la “interacción y cooperación” entre la aerolínea de bandera y otras empresas del sector privado para que “vengan cada día más turistas".



“Estamos trabajando con las distintas empresas para cubrir más destinos. Nos hemos reunido con prácticamente todas las empresas que están operando en la Argentina. Solamente nos falta una a la que estoy recibiendo el miércoles", dijo.



"Siempre con el criterio de ver cómo cubrimos más vuelos y más destinos. Nosotros creemos que se deben diversificar más los vuelos y que hay una cobertura muy amplia de distintos aeropuertos y ciudades del interior que no están siendo atendidas como corresponde”, detalló.



Acompañado por su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens, Meoni dijo que el pedido al sector privado es “mayor inversión y mayor ocupación de vuelos” para que “haya competencia y puedan volar todos” y revertir lo ocurrido en los “últimos cuatro años” en los que las aerolíneas comerciales “no cubrieron más destinos” y “simplemente compitieron por el mismo lugar”.



“Es como pescar en la pecera. Queremos que haya competencia económica porque sino es muy fácil poner una aerolínea cuando se garantiza una rentabilidad mientras el resto de los argentinos soportamos el costo de la empresa del Estado”, graficó.



En ese marco, el ministro ratificó que la voluntad del gobierno es que el Aeropuerto de El Palomar, destinado para los vuelos de bajo costo, funcione a tiempo completo.



Dijo que analicen su reacondicionamiento para que se “mitiguen los ruidos como corresponde y no perjudique la calidad de vida de los vecinos”.



En agosto del 2018, un tribunal ratificó un fallo de primera instancia que suspendió los vuelos nocturnos en el Aeropuerto de El Palomar y señaló que solamente podría ser levantado cuando las “circunstancias” que lo determinaron sean resueltas en relación a los ruidos molestos que motivaron la denuncia presentada.