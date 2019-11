Messi, con Barcelona, visitará a Atlético de Madrid, una víctima conocida

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Lionel Messi será titular mañana en el partido de su equipo, Barcelona, contra Atlético de Madrid, el segundo rival al que más goles le marcó, en uno de los partidos de la fecha 15 de la liga de España.



El encuentro se jugará desde las 17 (hora argentina) en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid y con transmisión de ESPN.



Messi ya le anotó en 29 ocasiones a los dirigidos por el argentino Diego Simeone y que también cuenta con el delantero nacional Ángel Correa.



De hecho, el rosarino tiene un promedio de 0.76 frente al conjunto "colchonero" y solamente es superado por su marca ante Sevilla, al que le hizo 37 tantos (0.96).



En relación al campeonato, Barcelona, bicampeón vigente, está segundo con 28 puntos, detrás de Real Madrid (2-1 a Deportivo Alavés) con 31, mientras Atlético de Madrid está cuarto, ya que tiene 25 unidades.



Por otro lado, el partido establecerá el regreso del atacante francés Antoine Griezzman con la camiseta de Barcelona ante el club en el que pasó las anteriores cinco temporadas y donde jugó 257 veces.



El delantero, campeón del mundo en Rusia 2018, salió en el último mercado de pases por la cláusula de rescisión, algo que generó molestia en los directivos, en los aficionados y en el cuerpo técnico de Simeone.



"No voy a hablar de Griezmann porque es jugador de otro equipo, ya he hablado cantidad de veces sobre lo que pienso de él", evadió el DT argentino en la conferencia de prensa.



Otro que habló en la previa fue Correa, ex San Lorenzo de Almagro, y analizó: Va a ser un partido muy importante contra un rival muy difícil, como ya sabemos. Tenemos que prepararlo de la mejor manera para que los tres puntos se queden en casa", en declaraciones al sitio web.



"Ahora necesitamos un poco de suerte para que los balones entren, seguramente este domingo así sea", afirmó Correa.