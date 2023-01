Messi es tendencia: las mejores frases tras el título con Argentina

Luego de una celebración histórica en Argentina, Lionel Messi volvió con su familia a París y dejó frases estremecedoras. El capitán argentino habló por primera vez luego de ser campeón del mundo con la Selección. Brindó una entrevista a Andy Kusnetzoff en la capital de Francia. En estas horas, reprodujeron sus mejores palabras y el rosarino se convirtió en tendencia en las redes sociales.

"Siempre le agradezco a Dios. Yo sabía que me iba a regalar un Mundial, no sé, lo sentía. Por suerte se dio lo que tanto soñamos. Por suerte se dio al final. Desde ese día cambió todo para mí. Ahora lo podemos decir. Fue una locura, la felicidad de la gente, gente grande, chicos, de todas las edades. La felicidad que tenían era inexplicable", fue lo que comenzó diciendo Lionel Messi.

Publicidad

Luego, en relación a la copa que levantó y que no era la original, el capitán de la Selección Argentina expuso: "No sé porque hubo quilombo con la Copa. Levanté la buena y después en los festejos hubo medio lío. No sabíamos si era la verdadera o no, pero ya había sido el primero junto a mis compañeros. Es pesadita. Lo comentaba con los chicos, creo que lo dije antes de que pase. Todo lo que imaginaba iba a ser chico al lado de lo que realmente iba a pasar y así fue".

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Emocionantes dichos de Messi

"Fue algo mucho más de lo que había imaginado, lo que fue con la gente, sensaciones mías, de mi familia, de Argentina. Fue mucho más de lo que imaginaba y eso no era poco, imaginarse ser campeón del mundo. Era algo grande y fue más todavía. Obviamente cada uno deseaba primero que su país sea campeón y a medida que iban quedando afuera iban con Argentina porque deseaban que yo sea campeón del mundo", acotó Lionel Messi.

Para cerrar, "La Pulga" aseveró: "Fue algo que escuché durante mucho tiempo, antes de que arranque también. Más allá que cada uno iba con su país, la gente quería que yo lo gane. Creo que nunca se dio una cosa así, toda esa energía hizo que al final se dé. La verdad que no la volví a ver a la final. Vi resúmenes, jugadas, vi muchos festejos de la gente cuando somos campeones del mundo. Pero la final en sí los 90 minutos, no los vi".