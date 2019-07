Messi: “Se cansaron de cobrar boludeces y acá no fueron a mirar el VAR”

Tras el 2 a 0 obtenido por la Selección Argentina en la Copa América contra Brasil, Lionel Messi habló y apuntó contra el árbitro Zambrano.

“La gente de la Conmebol va a tener que hacer algo. En esta copa se cansaron de cobrar boludeces, manos, penales pelotudos y acá no fueron a mirar el VAR. Fueron dos penales claros que no nos cobraron. Para nosotros eran todas tarjetas y para ellos nada. Son jugadas que te van desquiciando y te sacan del partido. El árbitro no fue justo”, aseguró el 10.

Agregó: “En caliente el análisis que puedo hacer es que jugamos bien y que ellos se encontraron con el primer gol. Después manejamos el partido y nos metieron el segundo en una contra, en la jugada siguiente al penal que no nos cobraron. Intentamos siempre”.

“El que no me quiere, me va a tener que seguir aguantando un poquito más. Yo quiero ganar algo con la Selección y lo voy a seguir intentando. Voy a jugar las cosas importantes”, aseguró Messi. Esta frase la pronunció en el mes de marzo y se puso como objetivo la Copa América de Brasil. Ya son 9 las competiciones oficiales, 5 Copa América y 4 Mundiales, que disputó la Pulga y no pudo levantar ningún trofeo.

