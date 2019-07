No hubo milagro y Argentina jugará por el tercer puesto

No hubo milagro. No hubo un juego distinto al demostrado en los partidos anteriores. No hubo tercera final de Copa América consecutiva. Argentina perdió ante Brasil 2-0 en una de las semifinales y así quedaron sepultadas las ilusiones de llegar a la final del domingo ante el ganador de Chile y Perú que se enfrentan este miércoles a las 21.30. Con goles de Gabriel Jesús en el primer tiempo y Roberto Firmino en el complemento, los de Tité dejaron expuesto a la Argentina de Scaloni que deberá jugar el sábado por el tercer puesto.

El control de la pelota fue de Brasil y las individualidades le dieron el plus para poder crear más acciones de peligro que la Argentina. Los de Scaloni comenzaron con algunos desacoples que a los 18 minutos le costaron la desventaja en el marcador. Dani Alves jugó la personal por el sector derecho del ataque para poner un centro perfecto que conectó a Gabriel Jesús en el centro del área grande. Sin posibilidades para Armani, el delantero del Manchester City encendió el Mineirao al poner el 1-0.

MIRÁ TAMBIÉN Hinchas brasileños quemaron la camiseta de Messi

Tras el gol, Brasil dejó avanzar a Argentina que le creó algunas jugadas de peligro orquestadas por Messi y el Agüero, aunque sin éxito. Argentina se desesperó más de lo que jugó cuando tuvo la pelota y el local sólo lo esperó para la contra en un primer tiempo que terminó con un justo marcador.

Los primeros minutos del complemento no variaron mucho respecto al primer tiempo. Brasil tuvo la primera a los diez minutos y eso pareció dolerle a la Argentina. Una ráfaga de ataque argentino despertó a la sus delanteros. Una pelota que Messi estrelló en el palo y otro centro que recorrió de extremo a extremo el área, puso en apuro a Brasil.

MIRÁ TAMBIÉN La Superliga tomó la esperada decisión sobre los descensos

Argentina no tuvo con qué buscar el empate y cuando el desarrollo del partido pasaba por una meseta, una contra de Brasil terminó desmoronando la ilusión de los de Scaloni. Gabriel Jesús arrancó con pelota dominada desde mitad de cancha por el sector izquierdo y llegó hasta el área de Armani para asistir a Roberto Firmino que esperaba solo para convertir el 2-0.

Las variantes con Di María, Dybala y Lo Celso no funcionaron; mientras que el golpe del segundo gol fue de nokout para los de Scaloni que no desilusionaron, sino mostraron el mismo bajo nivel que tienen desde hace tiempo.