Michetti afirmó que el vicepresidente "debe tener perfil bajo pero también debe exhibir gestión"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La vicepresidenta Gabriela Michetti declaró hoy que quien ocupe ese cargo "tiene que tener perfil bajo, pero también exhibir gestión", ponderó el nuevo rol que Cambiemos le imprimió a ese puesto desde su asunción en 2015, y abogó para que su sucesora electa Cristina Fernández de Kirchner "continúe" las políticas emprendidas durante su gestión en la Cámara alta.



En un balance de gestión que realizó hoy en el salón de las Provincias, en el Senado, Michetti destacó la relación de "acompañamiento" que mantuvo con el presidente Mauricio Macri en contraposición, dijo, con otros vínculos de mandatarios con sus vicepresidentes en los que las diferencias entre ambos se tornaban evidentes avanzados los mandatos.



La funcionaria valoró que durante la gestión de Cambiemos se hayan revertido situaciones de conflicto pasadas en la historia argentina en las que "un vicepresidente trataba de 'serruchar' o al revés y el Presidente ponía una pata y no dejaba trabajar a su vice".



"Acá se hizo un cambio de 180 grados. Lo primero que pensé cuando asumí fue ver de otra manera el rol de vicepresidente y la verdad es que lo que hizo Mauricio fue pedirme que lo acompañara", expresó Michetti en un encuentro del que participaron funcionarios del gabinete nacional y legisladores.



La funcionaria sostuvo que desde que decidió acompañar a Macri entendió que el vicepresidente "tiene que tener perfil bajo pero también tiene que tener gestión" y dijo que por esa razón emprendió una renovación y una reconstrucción del Senado y encaró gestiones en materia de política exterior y en el área de discapacidad que le encomendó al Presidente.



Michetti enumeró las obras que encaró en el Senado de la Nación, específicamente las de restauración de mobiliario e infraestructura que incluyeron una remodelación completa del recinto de sesiones y el reacomodamiento de la planta del personal, que fue reducida, señaló, en un 46 por ciento.



También ponderó la creación de la Agencia Nacional de Discapacidad y pidió en ese sentido que se continúen las políticas en ese rubro y no se someta a los beneficiarios de esas políticas en víctimas de "tironeos partidarios ni políticos".



Michetti también detalló las tareas que le tocó cumplir en materia de política exterior y señaló que viajó a 32 países para representar a la Argentina en giras que le permitieron facilitar la ampliación de mercados para los productos argentinos.



El informe de Michetti incluyó un brindis de despedida del que participaron funcionarios del gabinete nacional como Andrés Ibarra o Silvia Majdalani (subdirectora de la AFI) y legisladores de su espacio como los senadores Federico Pinedo, Esteban Bullrich, el ex vicepresidente Julio Cobos, Silvia Elías de Pérez o Silvia Giacoppo.