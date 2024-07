La suba del dólar blue a más de $1.400 y el aumento del riesgo país quebrando los 1.500 puntos dejaron a la administración de Javier Milei, presidente de la Nación, en la mira económica de los empresarios. Por este motivo, el jefe de Estado respondió con reacciones a través de la red social X, su favorita.

El primer mandatario utilizó un comentario del autor del libro Libertad Para Gente Inteligente, Juan I. Fernández, y lo retuiteó para sus seguidores. “Veo gente que dice que el dólar va a $1500, que el Gobierno está acabado porque se movió un poco el blue, etc”, analizó.

Luego, Fernández puntualizó económicamente la situación que afronta el líder de La Libertad Avanza y de la cual llegó al primer lugar del Ejecutivo. “Con Beto (Alberto Fernández) el tipo de cambio se multiplico x20 en 4 años (+2000%). Con Milei va +27% en 7 meses, en un entorno donde la inflación fue del 70%”.

La crítica de Milei

“O sea, el tipo de cambio se movió muy poco, de hecho. Es matemática, no muerde. Los que piensan lo contrario, no entienden nada y/o sufren de ilusión monetaria. Virus de la nominalidad”, cruzó el joven economista y del cual hizo eco su par libertario.

“Se están haciendo las cosas bien en términos macroeconómicos. Se saneó el Banco Central, se dejaron de emitir pasivos remunerados, se logro equilibrio fiscal. Los fundamentos clave para que la inflación futura sea no solo menor, sino nula, a mediano plazo”, aclaró para quienes critican las medidas de Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

El análisis coyuntural

Fernández sostuvo que puede haber tropezones en el andar del Gobierno, “pero se están haciendo las cosas bien”: “Solo los novatos, malintencionados y gente patológicamente cortoplacista dejaría de apoyar al proceso actual porque se mueve un poco el tipo de cambio (nada, como vimos)”.

Y sumó: “Esa misma gente, en caso de tener éxito (no creo) haría que vuelvan otros con los cuales el tipo de cambio estaría en modo supersónico La gente no dimensiona lo que dejaron, y espera que se resuelva todo en 6 meses. Para esa gente: votar rancios durante décadas tiene consecuencias. No existe la magia”.