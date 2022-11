Javier Mile, referente nacional libertario, llegó a San Juan para desarrollar una apretada y variada agenda que incluyó una conferencia de prensa. El diputado nacional decidió no meterse en asuntos provinciales por considerar que "es una falta de respeto hacerlo".

El legislador libertario fue consultado en varias oportunidades sobre el armado local de la fuerza liberal y expresó: "No me meto en temas locales y me parece una falta de respeto dar definiciones concretas de lo que no sé. Hasta en eso quiero diferenciarme de la casta política y no opinar de cosas que no sé".

La respuesta generó que a Javier Milei se le pidiera más definiciones al respecto y dijo que "nuestro enfoque principal es el nacional, pero mientras avance el tiempo nos iremos yendo hacia las provincias".

El legislador nacional decidió dar por terminada las preguntas sobre San Juan y lo hizo de manera contundente al expresar que "no puedo estar en cada armado. Para eso están los armadores de cada localidad".

También hubo tiempo para que en la conferencia, que tuvo una duración de más de una hora, profundizara sobre sus diferencias con Juntos por el Cambio. Es más, el economista dijo: "Nosotros con Juntos por el Cambio no podemos tener nada porque es una estructura que tiene facciones de izquierda como la UCR y la Coalición Cívica".

Pero dejo una rendija de un posible acuerdo futuro al afirmar que "nosotros tenemos contacto con algunas áreas de Juntos por el Cambio que son las que se muestran más de centroderecha".

Milei y los jóvenes

Una de las cosas que llamó la atención de la llegada de Milei a San Juan fue la cantidad de jóvenes que lo siguieron en cada momento y que incluso lo esperaban en la vereda de calle Rivadavia, en la puerta del Club Social San Juan.

Esa aglomeración de jóvenes fue la que acompañó la caminata que encabezó Milei por la Peatonal de San Juan junto a su hermana Karina y su armador político, Carlos Kikuchi.

Cuando se le consultó al libertario sobre el imán que genera en los jóvenes, el economista dijo que "los jóvenes son los primeros que despertaron y esto es porque naturalmente son rebeldes contra el status quo y la rebelión de hoy es ser liberal".

Además, expresó que "llevan mucho menos años de lavado de cabeza de parte de la izquierda latinoamericana. Ya no caen en las ataduras de lo políticamente correcto".

