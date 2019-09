Fernando Burlando y Barby Franco visitaron el living de Susana Giménez

Susana Giménez tuvo el reencuentro de Barby Franco y Fernando Burlando, quienes hace unas semanas anunciaron la suspensión de su casamiento, que iba a realizarse en marzo del año que viene.

Según contaron, el problema que derivó en la decisión de suspender la boda ocurrió hace un mes, cuando Mariana Nannis acusó de violencia física y psicológica a Claudio Caniggia en el programa de Susana. Después de las declaraciones de Nannis, Barby escribió en las redes que sentía “simpatía” por la mediática, esto incomodó al abogado defensor del ex futbolista.

Pero la lista de problemas no termina ahí: Burlando dijo que le molesta que su pareja hable de cuestiones privadas en televisión. “Estoy trabajando en el programa de Pampita, que es una genia, y por momentos hablo con ella y es una amiga… Pero después me doy cuenta de que están las cámaras y digo: ¡Uy, qué dije!’ A veces me voy de boca y después él (por su pareja) dijo que no se iba a casar conmigo”.

A Barby le molestó que él no se haya comunicado antes y lo hablaran personalmente que quería suspender el casamiento -se enteró por los medios- y, como ya es la tercera vez que se posterga la boda, decidió sortear uno de los tres vestidos que pensaba usar, diseñado por unos amigos suyos.

Barby llevó el vestido al programa de Susana, quien se mostró encantada con el diseño. “Por ahí te da cosita y me volvés a proponer matrimonio. Es re lindo, yo le dediqué un amor”, le dijo la modelo al abogado.

La conductora intentó reconciliarlos, pero fue en vano. “Otra vez me dijeron ‘no me voy a casar’, así que ahora soy yo la que no se quiere casar. El vestido es re lindo, tiene una cola divina…”, aseguró Barby. Pero Burlando no dio el brazo a torcer y, entre risas, le dijo: “Estás haciendo todas cosas que juegan en contra de los dos”.

Cerca del final de la entrevista, Burlando contó una anécdota que derivó en un inesperado comentario de la diva. “El otro día en un desfile de vestidos de novia, ella (por Barby) tiró el ramo. Yo estaba sentado y al lado mío estaba Pampita. Ella lo agarró…”

“Pampita se casa cada cinco minutos -lo interrumpió Susana- ¡Todas las semanas tiene un novio nuevo!”

El abogado finalizó su historia y contó que Pampita le empezó a pegar con el ramo de flores. “¡Le pegaba para que deje de hacer sufrir a su amiga!”, reveló Barby, quien mantiene una férrea amistad con la jurado del Bailando.

Finalmente, la modelo le pidió un consejo a Susana para que la ayude a resolver sus problemas de pareja. “Si lo amás, por ahí él te perdona… Porque el que se ofendió primero fue él”, le indicó la diva.