Ministério da Saúde recomenda vacinar para controlar surto de sarampo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

O Ministério da Saúde da Nação emitiu várias recomendações sobre a vacinação contra o sarampo que inclui indicações para os residentes da Argentina que viajem para a Cidade de Buenos Aires e para as quatro regiões da província de Buenos Aires afetadas pelo surto, e para os que viagem ao estrangeiro.



Estas novas recomendações são produzidas perante a confirmação de novos casos e o risco de disseminação para outras regiões do país que significa a grande movimentação da população que é espera nas férias de verão.



Para as pessoas que viagem ao estrangeiro – principalmente ao Brasil – a sugestão é seguir as mesmas indicações que foram definidas para os passageiros internos que visitem CABA e os municípios das quatro regiões da província de Buenos Aires afetadas.



Durante 2019 na Argentina foram registrados 97 casos de sarampo, 95 casos detectados em nosso país e 2 casos na Espanha. A Argentina está atravessando o maior surto de sarampo depois da eliminação da circulação endêmica do vírus, atingida no ano 2000 e certificada em 2016 pela Organização Pan-americana da Saúde (OPS).