Ministra mexicana píde liberar a un detenido en 2005 alegando montaje policial

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La secretaria mexicana de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, abogó por liberar a Israel Vallarta, quien lleva 14 años en prisión preventiva por presunto secuestro, al considerar que su captura fue consecuencia de un "montaje" policial en un sonado caso que desencadenó un conflicto diplomático entre Francia y el país azteca.



En una conferencia de prensa, Sánchez Cordero comparó anoche el caso de Vallarta con el de su ex pareja, la francesa Florence Cassez, que fue condenada a 60 años por la misma causa pero liberada en 2013 por irregularidades en el proceso de arresto.



"Si a mí me preguntan, les puedo compartir que todo el análisis y estudio que se hizo en el caso de Florence Cassez y la resolución sobre ese caso es perfectamente aplicable al de Israel Vallarta", opinó Sánchez Cordero, quien en 2013 votó a favor de liberar a la francesa siendo magistrada de la Suprema Corte mexicana.



La hoy secretaria de Gobernación subrayó que la captura de Vallarta en 2005 fue fruto de un "montaje" y criticó que tras más de 14 años todavía no exista una sentencia, ni condenatoria ni absolutoria, refirieron medios locales y la agencia de noticias EFE.



"Creo que es una violación flagrante de sus derechos humanos que en 14 años no haya tenido una sentencia", reprochó Sánchez Cordero, quien ha mantenido reuniones con familiares del acusado.



Florence Cassez e Israel Vallarta fueron arrestados el 8 de diciembre de 2005 en la capital mexicana acusados de liderar una red de secuestros.



Ambos fueron detenidos en un macrooperativo policial que fue televisado en directo por una de las grandes cadenas mexicanas y que semanas más tarde resultó ser un montaje.



El caso terminó desencadenando un conflicto diplomático entre Francia y México, y aunque la joven francesa fue liberada y absuelta por los vicios en el proceso en 2013, Vallarta sigue detenido y a la espera de sentencia.



"Este caso es un parteaguas en la historia del sistema penal de nuestro país. Se dio evidencia de cómo la policía, que debe ser la que debe cuidar a la población, es la primera que violenta derechos humanos", expresó Sánchez Cordero.



La funcionaria, quien estudió a detalle el vídeo de la captura cuando estaba en la Suprema Corte, expresó que los tres presuntos secuestrados por Vallarta y Cassez "eran actores" y subrayó que "les falló el montaje".



"Se pueden dar cuenta de cómo el reportero, antes de entrar al lugar donde supuestamente había secuestradas las tres personas, hace el anuncio de que hay una pareja de secuestradores de origen francés de la banda de Los Zodiaco", recordó.



El que fuera director de la Agencia Federal de Investigación durante la captura de Vallarta y Cassez, Genaro García Luna, fue arrestado el pasado 10 de diciembre en Estados Unidos acusado de haber colaborado con el Cartel de Sinaloa cuando desempeñaba cargos de seguridad pública en México.