Ministro dos Transportes: "Nós queremos maior investimento, cobertura e voos para aumentar o turismo

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

O ministro dos Transportes, Mario Meoni, reafirmou que o objetivo da política de viação comercial é que exista “maior investimento, cobertura e voos” para potenciar o turismo e que sejam atendidas “como corresponde” as rotas do interior do país, em coletiva de imprensa.



Sobre as companhias aéreas de baixo custo (low cost), Meoni disse que a intenção do governo é "não modificar nada do que esta em vigor", e também advertiu que “é muito fácil criar uma companhia aérea quando é garantida um lucro, enquanto o resto dos argentinos suportamos o custo” da companhia Aerolíneas Argentinas, que viaja aos destinos com menores lucros.



O ministro disse que a expectativa para o transporte aéreo é que exista “um crescimento importante na procura de voos e passagens na Argentina” a partir da “interação e cooperação” entre a companhia nacional e outras empresas do setor privado para que “venham cada dia mais turistas".



“Nós estamos trabalhando com as diferentes empresas para cobrir mais destinos. Tivemos reuniões com praticamente todas as empresas que estão operando na Argentina. Somente falta uma, a qual se reunirá conosco nesta quarta-feira", disse.