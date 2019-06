Ministro transmitió en vivo con el filtro de gato

En Pakistan, un funcionario de Gobierno transmitió una conferencia de prensa en vivo a través de Facebook pero en ella ocurrió algo que hizo que se viralizara.

Es que Shaukat Yousafzai, ministro regional en el noroeste del país, lucía su rostro con un toque felino, filtro que había olvidado desactivar. El momento se hizo aún más incómodo cuando el algoritmo comenzó a aplicar el filtro en las personas que acompañaban a Yousafzai.

What have this official PTI KPK Facebok page has done with KPK Information Minister Shaukat Yousafzai 😂 !

This is INSANE. @SAYousafzaiPTI pic.twitter.com/bttJt5FrdB