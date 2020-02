Ministros bonaerenses destacan inicio de paritaria con gremios estatales y docentes

POR AGENCIA TÉLAM Hace 4 horas

El ministro de Hacienda y Finanzas bonaerense, Pablo López, aseguró hoy que con el inicio de la paritaria para empleados públicos y docentes se trabaja "para darle certezas a los trabajadores en un contexto de incertidumbre" y sostuvo que el objetivo "es que no tengan pérdida del poder adquisitivo del salario".



"En este contexto de incertidumbre, nosotros estamos trabajando para poder darles certezas a los trabajadores, porque compartimos con los gremios el diagnóstico, los objetivos, y queremos que no tengan pérdida del poder adquisitivo del salario", explicó.



Durante la reunión con los gremios, López trazó un diagnóstico de la "delicada y compleja situación financiera de la Provincia".



"Hoy, no solo tenemos el problema de la deuda en moneda extranjera, que representa el 84% del total de la deuda pública, y por eso se decidió avanzar en una reestructuración de la misma, sino que también hay una caída de la recaudación tributaria, lo cual dificulta el panorama económico provincial", graficó.



Además, detalló que "esperamos que con estas reuniones comience un proceso fructífero de diálogo a partir del cual podamos dar respuesta a las demandas planteadas", se informó en un comunicado oficial.



En tanto, la Directora General de Cultura y Educación provincial, Agustina Vila, explicó que "iniciamos el encuentro paritario 2020 con desafíos enormes y un contexto complejo, pero con el convencimiento de avanzar hacia los consensos que nos permitan el pleno cumplimiento de las leyes de educación nacional y provincial".



"Como dijo el gobernador, la escuela pública nos eleva. Hoy comienza un nuevo camino, y esta vez es con todos y todas", concluyó.