El turismo estudiantil también es víctima de la inestabilidad económica. Los paquetes tuvieron un aumento del 60% respecto al año pasado y los precios se fueron por las nubes. Hay especulación en torno al dólar y pocas expectativas desde el sector.

Pronto los estudiantes del secundario y primario comenzarán los viajes de egresados. Sin embargo, los padres deberán preparar los bolsillos porque los combos se encuentran con fuertes aumentos. Desde Turismo Vittorio informaron que un viaje a Bariloche se encuentra en alrededor de $150.000. Esto incluye 11 días y 8 noches, transporte, alojamiento, excursiones, entradas a boliches y traslados. Lucas Doncel, gerente de turismo estudiantil de la empresa, afirmó que vienen con un 60% de incremento en relación a 2021.

Señaló que tienen incertidumbre porque bajaron las ventas, aunque continúan contratando en estos días. En este sentido, explicaron que la suba de los precios en el sector se producen principalmente por la inflación y la devaluación de la moneda, y aclaró que los viajes no pueden reservarse con dos años de anticipación, porque lo impide la normativa de turismo estudiantil. Es decir, pagar con mucha antelación no puede utilizarse como estrategia para evitar la inflación, pese a que muchos lo intentan.

Por otra parte, desde Rojo Turismo ofrecen viajes de egresados para los alumnos que terminan el primario. El paquete tiene un costo que ronda entre $55.000 a 60.000 e incluye 5 días y 3 noches, transporte, estadía, traslados, excursiones, pensión completa, entre otros. “Antes se vendían en 100 escuelas y ahora en 10. Por la situación económica, le cuesta mucho a la gente decidir por un viaje”, contó Jorge Carrozo, trabajador de la agencia. Respecto al año pasado, el precio aumentó casi el doble, ya que en el 2021 ese mismo paquete costaba entre $35.000 o $36.000.

Indicó que las expectativas en el sector no son buenas, producto del clima de incertidumbre causado por los vaivenes de la economía. Incluso, afirma que para la temporada de verano los hoteles no confirman precio e incluso algunos cobran en dólares para reservarlo con anticipación. “Para el verano le queremos dar la posibilidad a la gente de que pague desde ahora, pero no se puede porque no sabemos cuál es el precio”, comentó.

En tanto, Mario Agüero ofrece un paquete destinado a alumnos del primario de $46.500 a Carlos Paz, aunque tiene otras opciones para elegir. Esto incluye 4 días, 2 noches con pensión completa, transporte, excursiones, traslados, alojamiento, entre otros. “Venían bien las ventas y después con la suba del dólar disminuyó un poco”, señaló Claudio Heredia, empleado de la firma.

“Esperamos que sea una buena temporada, pero depende de la estabilidad económica”, concluyó.