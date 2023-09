Para terminar la jornada nada mejor que hacerlo bien informado y con las noticias más relevantes del día. A continuación un resumen de lo que ocurrió en San Juan este martes 5 de septiembre.

Este sábado inaugura el parque de diversiones en San Juan

Desde hace unas semanas en San Juan comenzó a instalarse un reconocido parque de diversiones oriundo de la provincia de Tucumán. Se trata de “American Park”, que llega por primera vez a la provincia y que comenzará a funcionar este sábado 9 de septiembre a partir de las 18 horas.

Desnudaba a compañeras de San Juan con IA y también tenía porno infantil

La Justicia de San Juan decidió darle prisión preventiva por tenencia de pornografía infantil agravada al joven que había sido denunciado días atrás por sus compañeras de la Facultad de Arquitectura y Diseño Gráfico. Se trata de Mario Leandro Pérez González, quien había quedado envuelto en un escándalo tras ser señalado como el responsable de editar fotos de sus colegas con Inteligencia Artificial, sin su consentimiento, para luego subirlas a una página porno para ganar dinero en dólares.

Índice minero: el petróleo y gas crecieron, los metalíferos cayeron

Las estadísticas mensuales del Indec marcan que al menos durante los tres últimos meses la minería metalífera del oro y la plata registra caídas en todo el país. Este sector, que representa el grueso de las exportaciones sanjuaninas, redujo su producción un 10,4% en julio respecto a 2022.

El Deliberante de Angaco aprobó un presupuesto que Maza Peze vetó

Los conflictos institucionales en Angaco no cesan. La novedad es que en la última sesión del Concejo de Deliberante los legisladores departamentales aprobaron el presupuesto, pero como se incluyeron artículos que no fueron del gusto del intendente Carlos Maza Peze finalmente lo terminó vetando. Ahora, los ediles deben obtener una mayoría calificada para sostener el presupuesto que impulsaron y si no no lo logran, el veto del jefe comunal queda vigente hasta fin de mandato.

Bullrich pidió que Schiaretti baje su candidatura y recibió una contundente respuesta

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, le pidió hoy públicamente al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que decline su postulación presidencial, y sus dichos causaron la respuesta de su compañero de fórmula, Florencio Randazzo, y del jefe del bloque Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, quienes calificaron la propuesta de la exministra de Seguridad como "antidemocrática" y "vergonzosa".