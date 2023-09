Los conflictos institucionales en Angaco no cesan. La novedad es que en la última sesión del Concejo de Deliberante los legisladores departamentales aprobaron el presupuesto, pero como se incluyeron artículos que no fueron del gusto del intendente Carlos Maza Peze finalmente lo terminó vetando. Ahora, los ediles deben obtener una mayoría calificada para sostener el presupuesto que impulsaron y si no no lo logran, el veto del jefe comunal queda vigente hasta fin de mandato.

El presidente del Concejo de Deliberante, Claudio Palacios, contó a DIARIO HUARPE que “al vetar el presupuesto que aprobamos, ahora solo nos queda insistir en aprobarlo y para eso necesitamos que cuatro de los cinco concejales voten a favor. De no conseguirlo, queda vigente el veto del intendente y el Ejecutivo finalizará el mandato con el proyecto que ellos presentaron en diciembre”.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La diferencia entre lo aprobado por los concejales y el intendente es que, según dijo Claudio Palacios, “no le gustó que hayamos incluido artículos que le exigían dar respuestas del uso de los recursos y eso generó que lo vetara definitivamente”.

El conflicto entre los ediles y el intendente son de vieja data y en las últimas semanas se fueron acrecentando luego que la jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, diera lugar al amparo que presentó Maza Peze respecto a la necesidad legal de que los concejales aprobaran el presupuesto que presentó en diciembre.

Esto generó que tanto el Deliberante como el Ejecutivo comenzaran a dialogar en pos de resolver lo dictado por la justicia y se llegó a un texto que los ediles denunciaron que había sido modificado de manera inconsulta para gastos que superaron por mucho lo que se había aprobado. Esto llevó a que los legisladores departamentales buscaran introducir más controles en el uso de recursos, pero fue mal visto por el intendente, que terminó vetando el proyecto.

Amparo de la Justicia

Los concejales de Angaco fueron notificados por el amparo que dio lugar la jueza Adriana Tettamanti, pero los ediles consideran que ya quedó sin efecto luego que hicieran lugar a la solicitud de la justicia al aprobar el presupuesto.

Publicidad

Los ediles afirman que el presupuesto no esté vigente por el veto del intendente, los exime de la responsabilidad legal que indicó la magistrada del Contencioso Administrativo.

Textual

Claudio Palacios / presidente del Concejo de Deliberante de Angaco