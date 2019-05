Mirtha dijo que se siente “estafada” por el gobierno de Macri

Este sábado la diva de la televisión tuvo una fuerte declaración contra el gobierno de Mauricio Macri. Dijo que se siente "estafada" por la gestión de Cambiemos y que "se ha tirado por la borda una maravillosa oportunidad".

Marcelo Polino, uno de los invitados del programa, le hizo notar a la conductora la repercusión que tuvieron sus palabras de la semana pasada. "Qué lío que se armó", le comentó el jurado del Bailando. Ella asintió y comentó: "Dije que el país estaba muy mal y que las encuestas dan ganadora a Cristina. Y terminé diciendo que voten a Macri".

"Hice mucho para que este gobierno ganara. Pero nos han decepcionado muchísimo a mí y a mucha gente. Es una lástima. Han tirado por la borda la oportunidad maravillosa que han tenido y hemos llegado a este estado lamentable. Yo me siento estafada. Mi producción se pone nerviosa cuando digo estas cosas, oigo unos quejidos…", contó Mirtha. Y María Julia Oliván, otra de las invitadas al programa, aseguró: "¡Es verdad! Se escuchan…"

Al ser consultada por Polino si recibió "algún llamado" después de sus declaraciones sobre la situación económica, Mirtha respondió: "No, solo tuve mucha repercusión en los canales de televisión. Pero me salió del alma, no lo pensé".

Fuente: Teleshow