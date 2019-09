Mirtha Legrand puso en duda su continuidad en la televisión

Este domingo, tras la pregunta de una de las invitadas, Mirtha Legrand puso en duda su continuidad frente a la televisión en el 2020.

"¿Te puedo hacer una pregunta?", le dijo Susana Roccasalvo, una de las invitadas a los clásicos almuerzos. "¿Vamos a seguir contando con vos en el 2020, no?", le preguntó.

"No sé, no estoy decidida", respondió Mirtha. "Hace mucho que no descanso. Empalmé Mar del Plata con Buenos Aires", explicó.