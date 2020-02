Misiles israelíes matan a militares sirios e iraníes cerca del aeropuerto de Damasco

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Misiles disparados desde posiciones israelíes en los Altos del Golán mataron a siete militares, cuatro de ellos iraníes, en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Damasco, informaron hoy activistas opositores y medios sirios.



La ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos, afín a la oposición siria, acusó a Israel de estar detrás de la acción de anoche y precisó que el ataque causó la muerte de cuatro oficiales iraníes y tres miembros del Ejército sirio, dos ellos también oficiales.



La agencia de noticias estatal siria SANA informó horas antes que las defensas antiaéreas interceptaron y derribaron sobre Damasco varios misiles "hostiles" procedentes de los Altos del Golán ocupados por Israel, en el segundo caso en una semana.



"El Ejército observó anoche misiles hostiles procedentes del Golán sirio ocupado e inmediatamente las defensas antiaéreas interceptaron y derribaron un número de ellos antes de que alcanzaran sus objetivos", dijo la agencia, que citó a una fuente militar.



SANA no dio detalles sobre cuántos proyectiles fueron ni dónde impactaron los que no fueron interceptados.



A diferencia del ataque de la semana pasada, Siria no acusó esta vez directamente a Israel, que tampoco se pronunció hasta el momento sobre esta información, según informó la agencia de noticias EFE.



El Observatorio aseguró que se trató de "un bombardeo israelí contra posiciones de milicias iraníes cerca del Aeropuerto Internacional de Damasco".



Algunos misiles "alcanzaron sus objetivos", aunque "la mayoría de ellos fueron derribados" por las defensas antiaéreas sirias, agregó la ONG.



El pasado día 6, Siria acusó a Israel de haber lanzado "varios misiles" contra los alrededores de Damasco y la provincia sureña de Dera'a, a lo que respondió derribando la mayoría de ellos, que también tuvieron como objetivo posiciones iraníes y sirias en el país.



En ese bombardeo, según el Observatorio, perecieron al menos 23 milicianos proiraníes y miembros de las tropas sirias.



Este ataque obligó a un avión con 172 pasajeros a bordo que se dirigía a Damasco a aterrizar en la base aérea rusa de Hamimim, en la provincia occidental siria de Latakia.



Las autoridades israelíes consideran a Irán como un enemigo acérrimo, y la República Islámica iraní es uno de los principales aliados militares del gobierno sirio del presidente Bashar al Assad.



El gobierno sirio, por su parte, ha instado en numerosas ocasiones a la ONU a adoptar medidas para disuadir a Israel y evitar que repita estos ataques.