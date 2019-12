Modifican el Presupuesto para pago de bonos a pasivos y beneficiarios de AUH y plan alimentario

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El gobierno modificó y reforzó las partidas presupuestarias para hacer frente al pago del bono al sector pasivo y a beneficiarios de pensiones no contributivas y de la Asignaciçon Universal por Hijo (AUH) y embarazo y la ayuda enmarcada dentro del Consejo Federal contra el Hambre, como así también transferencias a provincias y municipios.



De acuerdo con la Decisión Administrativa 1/2019, publicada hoy en el Boletín Oficial, se trata de la primera modificación presupuestaria dispuesta por el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y representa un gasto superior a los 50.000 millones de pesos.



Además de las prestaciones previsionales, la norma dispone el refuerzo de partidas tendientes a atender obligaciones de organismos de defensa, seguridad, cultura, justicia, entre otros.



En los considerandos de la medida se destaca que "es menester incrementar el presupuesto de Pensiones no Contributivas de la Agencia Nacional de Discapacidad, a fin de dar cobertura al Subsidio Extraordinario para pensionados no contributivos".



Además se contempla que "resulta necesario incrementar el presupuesto de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), con el objeto de hacer frente al pago del subsidio extraordinario para beneficiarios de Prestaciones Previsionales, de la Asignación Universal por Hijo y de la Asignación Universal por Embarazo para Protección Social.



También pone de relieve que "es menester modificar el presupuesto vigente del Ministerio de Desarrollo Social, con el objeto de otorgar asistencia alimentaria extraordinaria a sectores vulnerables de la población".