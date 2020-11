Mónica Coca tuvo una leve mejora: piden oraciones en redes

La vicerrectora de la Universidad Nacional de San Juan, Mónica Coca, está internada hace 8 días debido a que tiene coronavirus y tuvo algunas complicaciones en los últimos días, razón por la que tuvieron que colocarle un respirador.

Según informaron desde Radio UNSJ, este domingo la vicerrectora tuvo una leve mejora así que deben esperar a las próximas 24 horas para ver cómo evoluciona.

Coca está internada en una habitación del Hospital Privado. En las primeras horas de este domingo sus familiares comenzaron a pedirles a los sanjuaninos que recen por ella. “Pedimos por la recuperación y salud de Mónica Coca”, escribieron en Facebook. La publicación tuvo una gran cantidad de comentarios en los que le daban fuerzas y le deseaban una pronta recuperación.

El pasado 29 de octubre, también mediante una publicación en Facebook, la propia Coca contó que era paciente con Covid-19 positivo. "Quiero contarles que como a tantos sanjuaninos y sanjuaninas, me tocó ser una de las contagiadas. Hace varios días me encuentro aislada en mi hogar, tranquila y atenta a nuevos síntomas, por el momento con tos y fiebre baja. A pesar de que tener el virus genera un gran impacto, estoy de muy buen ánimo y me gustaría trasmitirles plena conciencia sobre esto: muchos y muchas vamos a contagiarnos, como tantos se han contagiado, pero es muy importante mantenernos tranquilos. Para ahora y para siempre: la prevención es fundamental, no solo en momentos de coronavirus", escribió.