Elecciones 2023: Monla jugará en Zonda con JxC y criticó duramente a Atampiz

Con las elecciones 2023 a la vuelta de la esquina, comienzan a definirse algunas cuestiones claves como las candidaturas. En este sentido, el exintendente de Zonda, César Monla, anunció que jugará nuevamente por el departamento, pero esta vez irá en el bloque de Juntos por el Cambio. El exmandatario, que en el 2019 encabezó las listas por Acción por una Democracia Nueva (ADN), dijo a DIARIO HUARPE que ya dialogó con el líder del espacio político en San Juan, el diputado nacional Marcelo Orrego, y que “coincidieron en varios puntos de vista”, por lo que decidieron trabajar juntos el próximo año. En este sentido, Monla le pegó duramente al actual intendente de la jurisdicción, Miguel Atampiz, ya que, según él, los zondinos son presos de una beca de $4.000 o $5.000.

Monla fue intendente en el departamento zondino desde el 2011 al 2015 y, aunque intentó ser reelecto, no lo logró. En el 2019, volvió a tratar de llegar al sillón municipal, pero en aquella vez jugando con ADN, el partido político conducido por Martín Turcuman. Finalmente, el exintendente no tira la toalla y volverá a candidatearse en Zonda de la mano de Orrego.

En este contexto, Monla criticó duramente al actual intendente de Zonda. Conforme a lo que explicó, hay cuestiones muy delicadas en el departamento respecto al dinero que reciben algunos zondinos por becas.

“Yo no les puedo quitar lo que no les puedo dar, pero reciben solo $2.000 a cambio de su libertad. No niego que tengan que tener alguna ayuda pero, ¿qué hace una familia con $2.000? Encima, no pueden opinar libremente, nada”, indicó.