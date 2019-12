Morales asumió segundo mandato y dijo que apoya "totalmente" anuncios de Alberto Fernández

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, dijo hoy que comparte "totalmente" los diversos proyectos de gobierno anunciados por el presidente Alberto Fernández, al asumir su segundo mandato consecutivo al frente de la provincia.



También expresó que "vienen los mejores cuatro años" de la provincia con la concreción de "muchos proyectos" y convocó a todos los jujeños al desafío de "sostener la paz lograda".



Morales, de origen radical y aliado en Juntos por el Cambio, sostuvo que comparte "totalmente" el plan de gobierno presentado por Fernández, a quien mencionó en varias oportunidades, y dijo que las diversas políticas que anunció van a "complementar" los principales ejes de gestión en Jujuy. Entre esas políticas que apoya, señaló, están el "Plan contra el hambre", las acciones contra la violencia de género, el pacto por la educación y los planes en materia ambiental.



Morales y el vicegobernador, Carlos Haquim, también reelecto el 9 de junio pasado, prestaron juramento por un nuevo mandato en una sesión especial realizada desde las 18.30 en la Legislatura jujeña, ante un recinto colmado por parlamentarios, funcionarios locales, dirigentes políticos y militantes.



En su discurso, de alrededor de una hora, el mandatario provincial sostuvo: "Quiero convocar a todos los jujeños fundamentalmente a que mantengamos la paz que hemos logrado, a que no permitamos que vuelvan los violentos de siempre a someternos cortando calles y rutas".



"Garantizar la paz que tenemos es lo que nos va a permitir desarrollar proyectos y poner de pie a Jujuy. No hay posibilidad de seguir profundizando la matriz productiva, ni de garantizar ciudadanía o más derechos si no hay paz y respeto", agregó.



Aseveró que "vienen los mejores cuatro años, porque concretaremos muchos proyectos más de los ya ejecutados" y señaló que las distintas leyes aprobadas en la Legislatura provincial permitieron "una gran transformación" de la provincia. "Jujuy cambió y se evidencia en las leyes aprobadas por esta Cámara", aseveró.



Entre los proyectos puestos en marcha se refirió a los de generación de energía solar y dijo estar "seguro que el nuevo gobierno nacional garantizará que se siga con estos proyectos de desarrollo, generando crecimiento para Argentina, que además va a traer dólares al país".



Respecto a las políticas a ejecutarse por la nueva gestión al frente del gobierno nacional, planteó coincidencias en torno a las distintas áreas, siendo una de ellas la vinculada con la educación.



"El presidente Alberto Fernández planteó una muy buena agenda en este campo, en línea con lo que hicimos en Jujuy, por lo que acompañaremos el pacto social por la educación a nivel nacional, entendiendo que en la educación está el futuro y hacia allí avanzamos", enfatizó.



También ponderó como tema compartido, entre otros, "la lucha contra el hambre", para contar con mayores recursos; las políticas vinculadas al medio ambiente, en línea con el "Jujuy verde" al que ya se apuesta, y el "Ni una Menos", contra la violencia de género, como política de Estado.



Tras la jura en el Palacio Legislativo, en la Casa de Gobierno se concretó la ceremonia de toma de posesión de atributos y el juramento de los integrantes del gabinete de ministros, en el que solo hubo cambios en las carteras de Desarrollo Económico y de Infraestructura.



Alrededor de las 21, en un palco ubicado frente al palacio gubernamental Morales y Haquim brindaron un mensaje a agrupaciones políticas y sociales que fueron con banderas celestes y blancas para expresar su apoyo al gobierno, en el marco de una concentración que convocó el mismo mandatario provincial bajo la consigna "Jujuy marcha por la paz".