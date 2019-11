Morales cuestionó que "unos reman de una manera y otros de otra en este país desigual", en la UIA

Los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Omar Gutiérrez (Neuquén) disertaron hoy en la XXV Conferencia Anual de la UIA, durante la cual el mandatario norteño cuestionó que "unos reman de una manera y otros de otra, en este país desigual concentrado en la Capital Federal".



Gerardo Morales se quejó de los precios diferenciados que se pagan en el NOA y en el NEA respecto de "provincias como Neuquén", y pidió "una tarifa plana para toda la industria del norte, si no no puede competir, y a esto se les suman temas de logística e infraestructura, y por eso necesitamos que se siga invirtiendo en el ferrocarril".



"Las única industrias que está en condiciones de abastecer el mercado europeo son las de Capital Federal y el Conurbano", advirtió, y sostuvo que "las regiones tienen que prepararse a ver si podemos venderle a Europa, que exige bienes especializados".



"Nos tenemos que preparar para ese desafío, pero no puede ser que unos remen de una manera y otros de otra en este país tan desigual, concentrado en la Capital Federal", agregó Morales.



Por su parte, Gutiérrez elogió la capacidad del yacimiento no convencional de gas petróleo de Vaca Muerta, e insistió en "la importancia de generar acuerdos, y su concreción", y en ese sentido pidió mantener una "estabilidad normativa" para allanar el terreno para hacer negocios con el mercado internacional.



"El cheque fuerte para desarrollar Vaca Muerta va a venir de afuera: no puede haber restricciones para el ingreso de divisas", pidió el mandatario neuquino en el debate que fue moderado por la periodista Liliana Franco.



"Se habla de Vaca Muerta porque hemos demostrado, en un proceso de seis años, que somos eficientes, productivos, y que ese reservorio que estaba en los libros ahora ya está en la práctica", aseveró.